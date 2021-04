Un policía le salvó la vida a un bebé en pleno partido de fútbol

El sargento Germán Luján juega al fútbol en Club Tiro Federal Cosquín y el domingo se convirtió en héroe al salvar a un bebé que se había broncoaspirado en la tribuna.El pequeño Baltazar, de un año de edad, estaba junto a sus padres cuando, después de tomar leche y comer unas tutucas, se broncoaspiró.Al escuchar los ruidos de la tribuna, el jugador-policía no dudó, saltó el alambrado y fue a ayudar a la criatura.El encuentro se concretó en el Poliderportivo de San Antonio de Arredondo, informó la Policía de Córdoba.Germán, conocedor de tareas de primeros auxilios, le practicó al pequeño la maniobra de Heimlich. El niño volvió en sí y fue estabilizado.El pequeño fue trasladado al Hospital Sayago para observación, pero se encontraba en perfecto estado.El policía fue ovacionado por la tribuna y por sus compañeros de juego."Estoy capacitado para hacer estas maniobras; es la primera vez que la practico, pero estamos capacitados", dijo el suboficial al programa Aquí Petete de radio Mitre."Después que pasó, lloré varios minutos", recordó Germán.Mariana Gerez, mamá de Baltazar, le agradeció "infinitamente" al policía-jugador. "Mi bebé tomó la leche y fueron segundos interminables", dijo la mujer, quien -según los médicos- se ahogó aparentemente por la leche y no por tutucas cortadas que también había comido.La mujer dijo que le pidió a los arcángeles que salvaran a su hijo y que se emocionó al ver la actitud del policía que logró reanimar a su pequeño.El partido terminó 5-1 a favor de Tiro Federal ante el local San Lucas. Pero el resultado ya no importaba para Germán. "Fue una tarde inolvidable", dijo el policía, quien se reencontró este lunes por la mañana con Baltazar y su familia. (La Voz)