Paracetamol: un nuevo estudio reveló que es efectivo para pocas dolencias

Un estudio realizado en Australia reveló que el Paracetamol solo es efectivo para el tratamiento del dolor en muy pocos cuadros médicos, y que aun en esos casos su efecto es mayoritariamente leve. Según una investigación de la Universidad de Sidney, si bien evidenció ser de gran ayuda para algunas molestias, como las causadas por la osteoartritis de rodilla o cadera, demostró, en cambio, ser ineficaz para otras dolencias, entre ellas la lumbar.En un artículo del Medical Journal of Australia, los investigadores de la Universidad de Sidney analizaron la "eficacia y seguridad del paracetamol para aliviar el dolor" en 44 afecciones. Para ello, realizaron "ensayos aleatorizados controlados con placebo".Fue entonces cuando descubrieron, para sorpresa de varios, que para algunos dolores el paracetamol no resultó más útil que el placebo. “Si bien el paracetamol se usa ampliamente, su eficacia para aliviar el dolor se ha establecido solo para un puñado de afecciones y sus beneficios a menudo son modestos”, afirmaron los especialistas.“La evidencia de calidad alta o moderada de que el paracetamol (típicamente 0.5-1 g, dosis únicas o múltiples) es superior al placebo para aliviar el dolor estuvo disponible para solo 4 de las 44 condiciones dolorosas examinadas”, subrayaron.Según los investigadores, hubo evidencia "de alta calidad" sobre la eficacia del paracetamol en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla y la osteoartritis de cadera, y hubo evidencia de "calidad moderada" sobre su efecto en "mujeres con dolor perineal posparto temprano" y en el "alivio del dolor en personas con cefalea tensional episódica".Por el contrario, el estudio encontró poca efectividad del paracetamol para tratar el dolor lumbar agudo. También se hallaron pruebas que permiten sostener que esta droga tampoco sirve para aliviar el dolor de garganta durante el resfrió común, las migrañas en niños y adolescentes y el dolor después de una cirugía dental en los niños.En el caso de dolor posoperatorio, dolor lumbar crónico, dolor de cirugía endodóntica y dolor abdominal, los resultados no fueron concluyentes.El estudio reagrupó a 1.652 individuos afectados por dolores lumbares agudos que se atendían en 235 centros de cuidados primarios de Sidney. Los pacientes fueron separados por sorteo en tres grupos y se les hizo un seguimiento por tres meses.El primer grupo recibió dosis regulares de paracetamol (3 veces al día hasta 4 semanas), el segundo lo tomaba en caso de necesidad (dosis máxima 4g/día) y el tercero tomó comprimidos de placebo.Los resultados que obtuvieron, en ese sentido, demostrarían la poca efectividad del paracetamol para tratar el dolor lumbar agudo: los plazos medios de recuperación fueron de 17 días para los dos primeros grupos y de un día menos para el grupo placebo.Para reducir la incertidumbre acerca del alcance de esta droga, reconocieron los especialistas, serán necesarios nuevos ensayos de mayor despliegue, ya que "la evidencia de la eficacia del paracetamol en la mayoría de las condiciones de dolor es de baja calidad o no concluyente, y para las cuatro condiciones para las que hay evidencia de eficacia de calidad alta o moderada los beneficios son pequeños".Las conclusiones de este estudio, agregaron, "se derivan en gran parte de ensayos que evaluaron los efectos de dosis únicas". Por ello, "se necesitan investigaciones de regímenes de dosis múltiples, que reflejen la práctica habitual”, aclararon.