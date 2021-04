Rionegrina es la primera mujer en unir Itatí y Corrientes a nado por el Paraná

Concientizar sobre la naturaleza

Quién es Daira

La nadadora rionegrina Daira Eluney Marín empleó 10 horas, 19 minutos y 25 segundos en recorrer 70 km y unir a nado la playa La Frontera de Itatí y la Arazaty (Corrientes) en la segunda edición de la Maratón Acuática a beneficio de una causa ecológica nacional llamada “Más aguas menos botellas”.La joven deportista, la primera en cumplir con la prueba acuática, partió desde la localidad correntina pasadas las 8.30 de ayer y cruzó la línea de llegada a las 19.17, donde fue recibida por su mamá, Nancy quien la acompañó durante gran parte del recorrido.“Estoy súper agradecida por el aliento, por todo el amor que me brindaron y por hacer posible está maravillosa maratón y difundir la conciencia de la maravillosa naturaleza”, expresó Marín una vez que llegó a la playa capitalina.Este evento nació con el objetivo de promover la calidad deportiva y la salud de la comunidad en general.“Estoy súper agradecida por el aliento y por hacer posible está maravillosa maratón y difundir la conciencia de la maravillosa naturaleza”, expresó Marín una vez que llegó a la playa capitalina.“En 70 km pasás por muchos momentos. Es todo un desafío enorme. Tuve mucho acompañamiento. Aprendí que es muy importante estar positiva. Eso me permitió lograr el objetivo”, contó Marín, quien utilizó la travesía como parte de su entrenamiento con vistas al campeonato mundial 2021 de maratones acuáticas Fina Ultra Marathon Swim Series.Se debe destacar que la travesía tuvo como fin concientizar sobre el uso del agua. “La naturaleza es alucinante. Nado en aguas abiertas porque es una forma de aprender para mí. Estoy feliz, siento que cumplí mi objetivo”, dijo la nadadora a“Seamos conscientes de que el agua es sagrada y que la disfrutemos con conciencia. Que no hay que contaminar. Ccuando se pueda, nos tiremos un rato al río y aprendamos a nadar”, pidió Daira Marín.Daira Eluney Marin tiene 26 años, es deportista de alto rendimiento, nadadora de Aguas Abiertas, compite en el circuito mundial de Ultra Maratón. En 2019 logró posicionarse en el cuarto lugar. Además, es Instructora de Actividades Acuáticas, Profesora de Kundalini Yoga y realiza numerología tántrica. Es también una persona que piensa en el ambiente.Desde que tiene noción ama el agua. Recuerda que a sus 4 años jugaba y aprendía a nadar en una colonia de vacaciones con una felicidad indescriptible. Luego continuó practicando diversos deportes. Fue recién a los 12 años cuando se involucró con la Natación y a los 14 años en la disciplina de Aguas Abiertas.A los 16 años, nadó por primera vez 9 horas seguidas, estableciendo un récord de nado continuo y luego, con 17 años nadó su primera carrera de ultra maratón de 30 kilómetros de extensión. Desde ese momento, comenzó a soñar con ser profesional en las aguas abiertas.