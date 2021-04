Médica se contagió Covid cuando su bebé tenía 7 meses: “Jamás dejé de amamantar”

El amor de madre puede más. Aun cuando el coronavirus muestra sus peores garras. Las amenazas son constantes, pero nada puede derribar al instinto maternal.



Prueba de ello es la historia de Soledad Costa, médica pediatra que se desempeña en Santiago del Estero. Los contactos estrechos con personas con coronavirus hicieron que sus cuidados, en algún momento fallaran. Se contagió y la angustia más grande era el desconocimiento de lo que podría venir.



Ocurrió en septiembre. Su familia está conformada por su esposo Eugenio y sus hijos Santiago, de 3 años, y Nicolás, de 7 meses, que nació un mes antes de iniciar la cuarentena. El dilema fue por un instante, si debía seguir amamantando o cortar la lactancia.



“Recuerdo que comencé con síntomas un día domingo. Me levanté con dolor corporal muy intenso y congestión nasal. Como personal de salud tuve que notificar síntomas, y programaron mi hisopado para el día miércoles 9 de septiembre. Desde el inicio de los síntomas permanecí aislada junto a mi familia. Estaba tranquila, aunque sabía que podía ser Covid porque ya estábamos atendiendo pacientes positivos todos los días y teníamos compañeros de trabajo que estaban cursando la enfermedad. Pasé 3 días con síntomas leves hasta el día que confirmaron mi positivo y tuve que permanecer 14 días aislada”, recuerda Soledad.



Pero nada fue fácil, al menos al principio: “Primero todo era incertidumbre. Me decían que debía aislarme en una habitación sola, pero yo estaba con mi bebé, con lactancia todavía. En ningún momento pensé en dejar de dar la teta. No podía aislarme sola y decidí mantener el aislamiento en familia. Fueron días difíciles porque pensaba todo el tiempo que los podría contagiar. Creo que ese es el mayor temor cuando contraes el virus, el miedo de poder contagiar a los que más quieres. Gracias a Dios mi familia estuvo muy bien, sin síntomas”.



La experiencia es nueva. Costa confiesa que “es la primera vez que me toca como médica vivir una situación así”.



“Al principio cuando estábamos en fase 1, recibíamos llamados de familiares positivos muy preocupados por la salud de sus hijos y por saber cómo debían medicarlos en caso de presentar síntomas, situación que es muy difícil de resolver por teléfono. Igualmente brindamos contención a la familia y dejábamos en claro cualquier situación de alarma como para volver a consultar. Actualmente seguimos trabajando con todo el empeño y tratamos todos los días de brindar una mejor atención para nuestros niños santiagueños”, cuenta la especialista en pediatría.



Y cierra: “Por todo lo que vemos y vivimos, mi recomendación como pediatra es que no bajemos los brazos ahora, que sigamos respetando los protocolos sobre todo en lugares públicos, con distanciamiento social y barbijo”.

Fuente: El Liberal