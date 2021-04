Entrerriano falleció en siniestro vial: Están "estables" su esposa e hijo

Policiales Piden cadenas de oración para bebito cuyo padre murió en accidente de tránsito

La repentina muerte de un trabajador de la Guardia Urbana Municipal de Crespo despertó gran congoja entre sus compañeros de trabajo y en la comunidad de esa localidad. Martín Ormache era muy conocido y con una personalidad afectuosa.Como consecuencia del choque, el crespense, que conducía un Renault Megane, murió en el acto. Su esposa, Carina Negrete y su hijo Ciro, un bebé de pocos meses de vida que iban en el asiento trasero, fueron rescatados por Bomberos.Según se informó, este domingo la familia despidió los restos del hombre. Hicieron una pequeña ceremonia religiosa y luego su cuerpo fue llevado al cementerio.La familia pide cadena de oración para una pronta recuperación del niño y su madre, que siguen internados en un nosocomio de Buenos Aires. Según informó Sol Noticias, “están estables y no manifestaron complicaciones en las últimas horas”, lo que avizora un panorama alentador.En tanto, la hermana del hombre fallecido expresó en sus redes sociales un agradecimiento a todos los que acompañan a su familia en este difícil momento.“Fueron días muy difíciles, uno no sabe qué hacer, cómo hacer las cosas, va aprendiendo sobre la marcha, con errores y aciertos, pero siempre tratando de hacer lo mejor. Me tocó ir a un viaje que no le deseo a nadie: a buscar a mi hermano. Uno no quiere que llegue ese momento”, señaló.Asimismo, dijo que “tengo que agradecer de todo corazón a la Municipalidad de Crespo por el gran apoyo, por toda la ayuda que nos están dando a nosotros. Gracias al Jefe de Martín, el señor Schneider, por cada cosa que hizo y todo lo que me ofreció. Gracias al Intendente de Crespo, Dario Schneider, y a cada uno de los compañeros de mi hermano y trabajadores de la Municipalidad. Me sentí muy acompañada, Gracias a mi primo, Dante Leonel Rodríguez, por viajar conmigo y ser mis ojos y mis oídos. ¡Nunca me voy a olvidar de cada uno de ustedes!”.