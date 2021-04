Turista fue hallada muerta en el arroyo Goye, en cercanías a Bariloche

El mediodía del jueves, Teresita desarmó su carpa, hizo su bolso y preparó su mochila. En algunas horas más, debía tomar un vuelo de regreso a Buenos Aires pero decidió dar una vuelta antes de volver.



La joven de 25 años oriunda de La Plata pernoctaba en el camping Hueney Ruca, en Colonia Suiza desde el 29 de marzo. Estaba sola. “Como tantas chicas de su edad, que nos llama la atención que vengan solas. Pero hasta el jueves, todo había transcurrido con normalidad”, reconoció Omar Goye, administrador del camping.



Contó que esa tarde, la joven dejó en custodia su bolso y su mochila y dijo que saldría a caminar porque más tarde, tenía un vuelo. Como es una situación frecuente, en el camping refirieron que no pidieron mayores precisiones.



“Cuando cayó la noche y no volvió, nos entramos a preocupar. Hice varios llamados a su celular que teníamos anotado en la planilla pero daba apagado”, relató Goye, quien aseguró que, ese mismo jueves por la noche, se comunicó con el destacamento policial de Colonia Suiza pero le indicaron que “para hacer la averiguación de paradero, había que dejar pasar 24 horas”.



“Al otro día, fui temprano y dejé los datos. Manifestamos nuestra preocupación porque había dejado su equipaje y no había vuelto. También llamamos a la gente del Club Andino para que chequee si había ido a la montaña pero lo cierto es que había salido sin equipo. Nos dijo que se iba a caminar como si fuera a la feria acá nomás”, señaló Goye.



El viernes a las 13, cuando se encontró el cuerpo de una mujer en el arroyo Goye, la policía se acercó al camping para notificar a los administradores y para retirar las pertenencias de la joven desaparecida. Mientras se hacía el inventario, notaron que no estaba ni su celular, ni su billetera con la documentación. Todo estaba en la riñonera que encontraron junto a la joven en el arroyo.



“Ese puente tiene una baranda baja y los costados tienen una pendiente muy pronunciada. Quizás quiso sacarse una selfie. Tengo entendido que la encontraron del lado sur del puente que tiene una altura importante. Encima el río está muy bajo”, planteó.



La principal hipótesis de la Fiscalía es que la joven cayó desde una altura de 15 metros ya que detectaron un pequeño desmoronamiento en un sector cercano. De todo modos, aclararon, no se descarta ninguna hipótesis.