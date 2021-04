Exhumarán tumba en cementerio de Darwin para ubicar restos de cuatro soldados

Sociedad Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

¿Qué ocurrió con esa tumba?

Vivir con el dolor

Eso implica “otro paso enorme que seguirá trayendo paz” a 39 años de la guerra. “Es otro gran logro tras las 115 identificaciones", afirmó Araujo, hermana del soldado entrerriano Elbio Eduardo Araujo Penón, soldado clase 1962, de la compañía B del Regimiento 7, nacido el 2 de septiembre de ese año en el hospital San Benjamín de Colón.La titular de la Comisión de Familiares de caídos en Malvinas, la colonense María Fernanda Araujo, destacó que es "un acuerdo que se firma entre dos países que están en litigio sobre la soberanía de las Islas. Es un segundo paso respecto del dado en 2017 y busca avanzar en la identificación de una tumba colectiva en el cementerio de Darwin a 39 años de la guerra."Es un paso enorme, otro gran logro. Las 122 identificaciones ya logradas trajeron paz a muchas familias y sabemos que ahora con este nuevo acuerdo tenemos la posibilidad de traer un poco más de paz a otras 4 familias", afirmó Araujo.Los trabajos forenses, que se iniciarán en julio o agosto próximo, se realizarán sobre la tumba múltiple, denominada C1 10, que había sido excluida del ámbito de aplicación del Plan de Proyecto Humanitario llevado a cabo en 2017, ya que no se trataba de una tumba anónima.Cuando se reformó el cementerio en 2004, la placa colocada en esa tumba consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del Primer Alférez de la Gendarmería Nacional Julio Ricardo Sánchez y de los soldados de la Fuerza Aérea (FAA) Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.Sin embargo, en 2018, cuando comenzaron los trabajos de identificación y tras recabar muestras de ADN de los familiares de los tres soldados de la FAA, se comprobó que sus restos se encontraban en realidad en tres tumbas individuales, que permanecían con la nomenclatura "Soldado Argentino solo conocido por Dios".La Comisión de Familiares "somos los responsables de la construcción del monumento que está emplazado en el Cementerio de Darwin. En su origen ese cementerio fue levantado por el coronel británico Jefry Cardozo y después de 1983 se hizo una ampliación cumpliendo con un juramento de un grupo de padres y hermanos de combatientes de visitar ese lugar", describió María Fernanda Araujo.Araujo aclara que, cuando se hizo la reforma del cementerio, y se reemplazaron las viejas cruces, "la Comisión de Familiares confió en la información proporcionada por las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades políticas de Cancillería en ese momento. Con esos listados se confeccionaron los nombres inscriptos y se cometió este error que nosotros estamos tratando de enmendar".En ese sentido explicó que "necesitamos saber quiénes están en esa tumba junto al Alférez Sánchez y determinar su identidad por el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Nos hacemos cargo de ese error en el que pecamos por confiar. Siempre mirando para adelante y no vamos a buscar responsables sino soluciones", dijo Araujo.Se supone que "el proceso llevará poco tiempo y se elige ese mes porque a los antropólogos les sirve trabajar con condiciones de frío. Es un trabajo delicado que le llega tan profundo a cada familiar. Ni bien se sepa quiénes están en esa tumba se colocará una nueva placa", dijo la titular de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas.Ante esta consulta de R2820, María Fernanda Araujo recuerda que su hermano "se fue a la guerra con 19 años. La última vez que lo vimos fue un martes 13 de 1982 y recién recibimos sus pertenencias y supimos cuál es su tumba en 2017. Esos 36 años fueron una tortura porque esperando, desesperamos".Enseguida señaló que "entendí que en las guerras no hay ganadores, solamente se pierde como me lo dijo una británica cuyo hermano murió combatiendo en las Islas" y describió esa espera larga de 36 años como "muy cruda" porque "así como los veteranos de guerra volvieron y fueron olvidados por todos los Estados, también sus familias".Con dolor, Araujo relató que "cada vez que un veterano se ahorcaba, estaba pegando un grito y dejaba un mensaje: "fíjense lo que están haciendo porque por algo yo estoy quitándome la vida. Miren y ayuden a los otros". En tanto, nosotros -los familiares- seguíamos sin respuestas porqué nadie vino a decirnos que un hijo o hermano estaba muerto por esa guerra"."Cuando encontramos a Eduardo en el sector B del Cementerio de Darwin, en la fila 3, tumba 16, en mi familia festejamos la muerte. Es muy fuerte y cuesta entender, pero ese día para nosotros bajó el espíritu de mi hermano y nos abrazó. Eduardo era un payaso nato, era divertido, era un ser de luz y, desde ese día, nos devolvió la alegría", cuenta con emoción.María Fernanda Araujo rememoró ese día de 2017 "cuando mi mamá recibió las pertenencias con las que estaba enterrado Eduardo, ella gritó como si lo estuviera pariendo de nuevo. Les habló a esas pertenencias y nos dijo que le dio la bienvenida como la primera vez que lo tuve en mis brazos".Para Araujo la identificación "no deja de doler pero esta herida profunda empieza a sanar. La cicatriz la vamos a llevar toda la vida, pero la identificación es una caricia de paz y amor. Es un reconocimiento porque los muertos se hicieron visibles a la sociedad. Es una caricia dentro de un mar de dolores, se los empieza a recordar con alegría". (Fuente: Reporte 2820)