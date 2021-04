Arrastraba a su perra con el auto y le había cortado la cola con un machete

El terrible hecho se registró en la localidad santafesina de Carcarañá. “Pasó algo escalofriante, esos casos horrorosos que vemos en las redes pero que jamás te imaginas que te va a tocar, pero sí, HDP y malas personas hay en todos lados”. De esta manera comienza el relato publicado el martes en la página de Facebook de la ONG sociedad protectora de animales "Rescatados" de esa ciudad.El mensaje se refiere a la aberrante actitud que tuvo una mujer que llevaba a su mascota atada detrás del auto y a la rastra. Unas jóvenes que volvían de caminar advirtieron la situación y lograron detenerla. Desde ese momento, todos los que intervinieron es su salvataje no podían salir del espanto; descubrieron que se trataba una perra en total estado de abandono y lo peor; recientemente le habían amputado la cola con un machete.Según testigos, alcanzó a arrastrar al animal unas cinco o seis cuadras. Algunas de las integrantes de la protectora se acercaron rápidamente hasta el lugar y, al pedirle explicación, la mujer que cursa un avanzado estado de embarazo, respondió que la iba a dejar en la casa de una amiga para que la cuide porque ella no la podía tener más. Incluso mencionó que tenía una cesárea programada y por eso debía dejarla con alguien.Paula Domínguez, colaboradora de Rescatados, comentó a La Capital que la mujer contestaba con evasivas por lo que suponen que pensaba tirar a la perra por algún lugar. “Es gente que se nota que no tiene valor por la vida, incluso contó de manera natural que le habían dado el machetazo para cortarle la cola”.Las chicas que la detuvieron y que desataron a la perra, advirtieron que cuando la embarazada se bajó del auto, salieron corriendo otros dos perros que llevaba dentro del vehículo. Paula confirmó que a esos animales aún no los pudieron agarrar: “Uno anda por la zona, pero no deja que nos acerquemos, está muy asustado”.En medio del caos y la indignación, llegó la policía y le ordenó a la mujer que se lleve la perra a su domicilio. Recién al día siguiente, y con la intervención de Sanidad animal municipal, la protectora logró rescatar al animal y trasladarlo a una veterinaria de Casilda donde quedó internada.El estado de Mila, como la llamaron, es crítico. Llegó muy dolorida y con fiebre. La herida que tiene en la cola producto de la amputación con el machete, se encuentra infectada. "Estaba llena de gusanos con un fuerte olor a podrido”, describió Paula.“Esta mañana lograron que coma algo y sabemos que más adelante deberán operarla porque en la cola quedó un pedazo de hueso expuesto. Pero eso será luego de que logren estabilizarla ya que está anémica, perdió mucha sangre y hacía días que no comía”, explicó la colaboradora.A la mujer le labraron un acta y se abrió una causa por infracción a la Ley Sarmiento de maltrato animal y al código de convivencia. Paula resaltó que desde la ONG piden que se aplique “alguna sanción o multa ya que estos casos quedan en la nada y esos maltratadores vuelven a tener perros”.La inhumana acción causó una gran conmoción en la localidad y la zona. La publicación generó unos 700 comentarios de repudios y fue más mil veces compartida. La protectora mantiene informada a la comunidad compartiendo los partes veterinarios."Sabemos que tenemos un largo camino que recorrer junto a ella, y obviamente soltarle la pata no es una opción. Por eso necesitamos contar con la ayuda de ustedes para poder costear estos gastos, que como saben son elevados y también un hogar de tránsito para cuando podamos externarla”, publicaron.La protectora es una asociación sin ánimos de lucro con una decena de voluntarios y viene trabajando desde hace más de 30 años. Se puede colaborar por Mercado Pago, alias rescatados.carcarana o en su cuenta bancaria, alias leona.tio.reina.