Afirman que es necesario ajustar medidas para frenar los contagios de Covid-19

Funcionarios y médicos infectólogos aseguran que preocupa el incremento de casos de coronavirus, que ya impacta en las unidades de terapia intensiva que, en algunos distritos, supera el 60 por ciento de ocupación, y sostienen que es necesario tomar medidas que apunten a mitigar el contagio y hacer hincapié en la importancia de que las mismas se cumplan.Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), manifestó su preocupación ante el incremento en la cantidad de casos de Covid-19, que ayer superó los 16 mil confirmados y afirmó que esa suba "ya está impactando" en las terapias.Reina aseguró que si bien "todavía es muy pronto para ver una tendencia", según los primeros datos de internaciones de los distintos centros de salud, "es una población más joven la que está ingresando (a las terapias), alrededor de 60 años".Además de la cantidad de plazas disponibles, Reina advirtió que hay que tener en cuenta que "el personal está muy cansado, muy agotado" porque "prácticamente no ha habido descanso"."Hace un año que estamos trabajando; el verano nuestro no se comportó como el europeo donde bajaron los casos. Nosotros seguimos con casos, lo más bajo fueron tres mil y pico, cuatro mil casos, pero nunca dejamos de tener pacientes Covid-19, nunca".La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este jueves que Argentina comenzó a transitar "la segunda ola" de contagios de coronavirus, y dejó claro que "el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social" y "no en fábricas o en aulas", donde las actividades "se rigen con protocolos"."Creemos que empezamos la segunda ola, con un aumento sostenido de casos", dijo Vizzotti en diálogo con la radio AM530.Luego recordó que "las actividades con protocolo no son fuente de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados, sin ventilación, con proximidad y sin distanciamiento"."Sabemos que las actividades productivas con protocolo no son la fuente de infección, cerrarlas sin transmitir a la población que la fuente de infección son las reuniones sociales, nos va a dejar con la misma cantidad de casos pero sin producción", resumió.Consultada sobre la vacunación, dijo que el país está "en condiciones de aumentar la vacunación diaria" en la medida que aumente la llegada de vacunas, y explicó los beneficios de ampliar la cantidad de población inoculada con una sola dosis.En diálogo con la TV Pública, agregó que "estamos en condiciones de aumentar la vacunación diaria, los equipos se han preparado muchísimo y en el momento de recibir más dosis (de vacunas) la velocidad de vacunación se puede escalar", aseveró.Vizzotti también explicó que diferir la segunda dosis de la vacuna "es una decisión basada en evidencia científica", cuyo objetivo es "bajar la mortalidad".En tanto, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, advirtió hoy que el distrito se encuentra "en una situación gravísima", y remarcó que "si no se hace algo distinto, la tendencia es que sigan subiendo los casos"."Estamos en una situación gravísima. El año pasado, cuando el sistema de salud estuvo más estresado, teníamos 6.000 casos en provincia y ayer tuvimos 8.000", aseveró el funcionario.", expresó en declaraciones a El Destape Radio al señalar que "la restricción horaria funcionó bien con el aumento de casos de fin de año, pero con este aumento de casos queda chica".En este sentido afirmó que será necesario "rehacer las proyecciones que veníamos trabajando", y explicó que los fines de semana "bajan los registros, pero no podemos estar cuatro días sin saber lo que está pasando. Vamos a elevar la información para ver si se puede tomar alguna decisión aún durante el feriado"."Después de Semana Santa empieza un capítulo nuevo, seguro", indicó el funcionario bonaerense, quien explicó que "la idea era dejar el feriado con el margen que tenemos, pero las proyecciones ya indican que van a seguir en aumento".En este sentido, consideró que "las restricciones tienen que ser más fuertes que las que habíamos planteado", y afirmó que "la tensión salud-economía es hasta ahí, cuando los casos explotan la gente se guarda igual y la economía cae igual".Tomás Orduna, infectólogo miembro del Comité de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, apuntó a las nuevas medidas que vayan a implementar la Nación y las provincias, y señaló que "no deben ser como las del año pasado" sino que "tienen que tener día de inicio y de finalización".El especialista, en declaraciones a radio Continental, explicó que, para él, "el principal foco" de contagio no serán las personas que se desplacen a destinos turísticos en esta Semana Santa sino que "el problema es en las urbes, los cuatro días de jolgorio" y los encuentros sociales y familiares con pocos protocolos que se dan en el marco del receso."Me parece que vamos a restricciones, que no van a ser como las del año pasado; no pueden ser iguales", aseguró.Las medidas que se tomen "tienen que tener un día de inicio y un día de finalización y deben ser contundentes", dijo.También sostuvo que deben ser medidas que se apliquen sólo en las áreas o distritos "en donde realmente los números muestren que es necesario".Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, también analizó la situación del país ante la Covid y destacó que "hace casi un mes dejaron de descender los casos, y en la mayoría de las provincias empezó a haber un aumento".Luego remarcó que el incremento más marcado de la cantidad de casos positivos de coronavirus se dio en "la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano"."La región Sudamérica tuvo un aumento muy grande de casos y tomamos medidas para retrasar el ingreso de nuevas variables", concluyó la funcionaria.