Más de 85.000 turistas ingresaron a Entre Ríos durante el Jueves Santo

Sociedad Recomendaciones para viajar en la provincia este fin de semana

- Puesto Caminero Paso Cerrito (vehículos 3.200/personas 7.500)



- Puesto Caminero Brazo Largo (vehículos 11.920/personas 44.500)



- Puesto Caminero Túnel (vehículos 9.757/personas 23.828)



- Puesto Caminero Victoria (vehículos 3.594/personas 9.100)



- Puesto Caminero San Jaime (vehículos 550/personas 1.250)



- Puesto Caminero Paso Telegrafo-La Paz (vehículos 227/personas 517)

La Policía de la provincia informó que, pese a la pandemia de Covid, hubo este jueves un alto movimiento con visitantes a la provincia de Entre Ríos.Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, se informó que hasta la tarde de este jueves habían ingresado al territorio provincial, cerca de 30.000 vehículos con turistas.En el monitoreo efectuado en los puestos camineros de Seguridad Vial, se contabilizaron en los vehículos ingresados a la provincia, cerca de 86.667 visitantes que optaron por pasar semana santa en Entre Ríos.Al momento de elegir un destino se recomienda comprobar la regulación actual y los requerimientos de entrada de la localidad de destino de tu viaje en el mapa que aparece en www.argentina.gob.ar/verano. Es importante mantener la distancia social de 2 metros y evitar el contacto directo con otras personas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavarse las manos.Además, mantener ventilados los ambientes (alojamiento, transporte, etc) y desinfectar los elementos personales al volver de la vía pública, constituyen una parte fundamental del autocuidado, así como no compartir elementos personales.• Documento de identidad (DNI).• Licencia de conducir vigente y habilitante para el vehículo.• Tarjeta verde.• Tarjeta azul (cuando no sea titular).• Comprobante de Póliza de Seguro obligatorio y vigente.• Matafuego reglamentario cargado (en condiciones de ser usado).• Balizas independientes• Botiquín de primeros auxilios.• Rueda de auxilio.• Crique mecánico o hidráulico.• Evitar circular con lluvias intensas• Disminuir la velocidad sobre todo en vías rápidas.• Evitar huellas o carriles con acumulación de agua.• Aumentar la distancia de seguimiento con los vehículos que nos preceden.• En caso de sentir que el auto “flota”, no frenar, solo levantar el pie del acelerador y mantener la dirección firme hasta que se restablezca el control del mismo.• Mantener los neumáticos con presión de inflado correspondiente.• Evitar frenados y cambios de dirección bruscos.