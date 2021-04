Llegarían solo cuatro vuelos internacionales por día al aeropuerto de Ezeiza

Por el avance de la segunda ola de coronavirus en Argentina, la reducción de vuelos con Brasil, México y Chile, y la reorganización de los arribos, sólo cuatro aviones que provengan de destinos internacionales podrán aterrizar por día en el aeropuerto de Ezeiza.



El ministro de Transporte, Mario Meoni, espera que para fines de abril sólo haya cuatro frecuencias diarias para vuelos internacionales, y la reducción de viajes ya se hace notar en Ezeiza. Esto sucederá como parte de la reorganización del cronograma para que los arribos se den en forma más espaciada y así evitar aglomeraciones.



Meoni había deslizado esta previsión hace dos días durante una recorrida por el aeropuerto internacional, pero el dato no tuvo mucha trascendencia hasta ahora. "Estamos reduciendo las frecuencias diarias hasta llegar hacia fines de abril a cuatro frecuencias diarias, pero nadie va a quedar varado en ninguna parte del mundo", aseguró el funcionario.



"Planificamos un sistema de restricción de vuelos de manera gradual, que permite que todos los pasajeros puedan venir. No se cortaron los vuelos, solamente se restringieron", subrayó el martes durante su visita a Ezeiza, donde supervisó el operativo de testeo en los 40 puestos de hisopado dispuestos en el hall de arribos de la Terminal A.



En la misma línea, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) anunció que todos los vuelos aprobados a partir del día 29 de marzo de 2021 serán reprogramados, para los mismos días pautados, pero en diferentes horarios. Los viajes se mantendrán y no habrá cancelaciones, pero la llegada a Argentina será con horarios espaciados para que haya un lapso de alrededor de dos horas entre cada arribo.



Meoni afirmó que si bien durante el fin de semana sólo se hicieron los testeos genónimicos a aquellos que provenían de Brasil, México y Chile, para saber si están contagiados con las nuevas cepas, "eso ahora se amplió a la totalidad de los vuelos".



Las medidas dispuestas responden a la resolución administrativa 219/21 habilita a la Anac a reducir las frecuencias en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, con un tope máximo de ingreso y egreso al país en vuelos aerocomerciales internacionales de 2000 personas por día.



“No se han cortado los vuelos, lo que se hace es restringir la cantidad. Teníamos 18 frecuencias diarias hace una semana, ahora estamos en 11 y seguramente la semana que viene bajaremos a siete frecuencias diarias y así paulatinamente hasta llegar a 4, 5 o 6 frecuencias diarias si es necesario”, afirmó Meoni durante su visita a Ezeiza.



De acuerdo al propio ministro, "el flujo de pasajeros viene disminuyendo", y eso se nota en el aeropuerto. Según indicaron fuentes aeronáuticas a Infobae, el 21 de marzo llegaron 20 vuelos; el 25 de marzo, 14; el 28 de marzo 12 y el 30 de marzo, 6 vuelos, mientras que este miércoles 31 de marzo, hubo 10 aterrizajes. La notoria caída en la cantidad de arribos apunta a que pronto se logre la meta de Meoni, de cuatro frecuencias diarias.



"La frecuencia está programada para que a finales o mediados de abril estemos en 4 frecuencia diarias, esa va a ser la totalidad incluyendo los destinos regionales, Europa, EEUU y la conectividad con Asia. Hay dos empresas que vuelan desde Asia que van a pasar a tener frecuencia cada 15 días. Esto será hasta que la situación sanitaria establezca que es posible volver a un nivel de frecuencia diferente", sostuvo.



Vuelos espaciados



La Anac informó el lunes que "todos los servicios de operaciones regulares internacionales, que fuesen aprobados a partir del día 29 de marzo de 2021, serán reprogramados, para los mismos días pautados, pero en diferentes horarios”.



Paola Tamburelli, titular de la agencia de aviación, remarcó que "la modificación apunta exclusivamente a generar una distancia entre cada arribo de alrededor de ciento veinte minutos, manteniéndose los vuelos".



"No existe un cambio de fase, ni ninguna otra medida adicional a las ya anunciadas por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros (por Santiago Cafiero), sino un mero reacomodamiento y redistribución de los vuelos a efectos de dar cumplimiento con las medidas sanitarias correspondientes", aclaró Tamburelli desde Twitter.



Las aerolíneas ya fueron notificadas de los cambios en el cronograma de vuelos. Aerolíneas Argentinas, que suele tener 11 conexiones semanales entre Buenos Aires y Miami, bajó a 3.