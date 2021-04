Recomendaciones para viajar en la provincia este fin de semana

Con el objetivo de prevenir siniestros y concientizar a la comunidad sobre las buenas prácticas a la hora transitar las rutas, el Observatorio de Seguridad Vial brindó recomendaciones para viajar seguro. Además, desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos detallaron los operativos que se realizarán en Rutas Provinciales y la documentación obligatoria para circular.Como es habitual cada año, durante el fin de semana largo de Pascuas, se incrementarán los operativos en los 20 puestos camineros de la Provincia y se sumarán operativos móviles para garantizar la Seguridad Vial en todo el territorio.“Estas fechas motivan, dentro del territorio Provincial, el aumento del tránsito vehicular proveniente de otras regiones del país que se suman al tránsito cotidiano de Entre Ríos. Por este motivo estarán sujetos a estos operativos más de 600 efectivos policiales de la dirección, a los que se sumarán agentes de jefaturas departamentales. Se realizarán controles y se brindará información sanitaria y turística, así como la fiscalización del cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito vigentes”, explicó el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Comisario gral. Néstor Fabián Blanco.Además, atendiendo a la pandemia, se exigirán los requisitos para circular y los permisos que se emiten en la página argentina.gov.ar.Desde el Observatorio de Seguridad Vial brindaron, además, recomendaciones específicas a tener en cuenta a la hora de transitar por las rutas. “Debemos programar el viaje antes de iniciarlo, respetar las normativas vigentes y mantener mayor distancia posible de los demás vehículos. Recordemos que es fundamental un correcto descanso antes de salir y hacer paradas cada dos horas, lo que permitirá despejarnos y mantener la concentración en la conducción”, detalló el coordinador del Observatorio, Pablo Peil.Es importante controlar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y usar siempre el cinturón de seguridad o casco, en el caso de motocicletas. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, sujeto a su silla o Sistema de Retención Infantil (SRI) y el conductor no puede ingerir alcohol. En Entre Ríos rige desde 2016 la Ley N° 10.460 de Alcohol Cero, la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero.Al momento de elegir un destino se recomienda comprobar la regulación actual y los requerimientos de entrada de la localidad de destino de tu viaje en el mapa que aparece en www.argentina.gob.ar/verano. Es importante mantener la distancia social de 2 metros y evitar el contacto directo con otras personas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavarse las manos.Además, mantener ventilados los ambientes (alojamiento, transporte, etc) y desinfectar los elementos personales al volver de la vía pública, constituyen una parte fundamental del autocuidado, así como no compartir elementos personales.• Documento de identidad (DNI).• Licencia de conducir vigente y habilitante para el vehículo.• Tarjeta verde.• Tarjeta azul (cuando no sea titular).• Comprobante de Póliza de Seguro obligatorio y vigente.• Matafuego reglamentario cargado (en condiciones de ser usado).• Balizas independientes• Botiquín de primeros auxilios.• Rueda de auxilio.• Crique mecánico o hidráulico.• Evitar circular con lluvias intensas• Disminuir la velocidad sobre todo en vías rápidas.• Evitar huellas o carriles con acumulación de agua.• Aumentar la distancia de seguimiento con los vehículos que nos preceden.• En caso de sentir que el auto “flota”, no frenar, solo levantar el pie del acelerador y mantener la dirección firme hasta que se restablezca el control del mismo.• Mantener los neumáticos con presión de inflado correspondiente.• Evitar frenados y cambios de dirección bruscos.