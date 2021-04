"Decidí afrontar esto con él": se internó con su papá que tiene Covid 19

Un médico de Puerto Deseado (Santa Cruz) decidió internarse con su padre, quien contrajo coronavirus. El caso trascendió en las últimas horas.



Martín Rodríguez hijo pidió permiso a las autoridades del hospital local luego de que se agravara el cuadro de neumonía de su papá, producto de la enfermedad.



Como todavía había camas libres suficientes, Martín tuvo el visto bueno de las autoridades para acompañar a su papá. Ambos ya llevan internados diez días. El médico contó que no tuvo covid-19 todavía.



"Pobrecito el viejo, lo cuidé tanto y le agarró covid. Está complicado de salud, así que pedí autorización para internarme con él si había lugar", le explicó el médico al portal Crónica Digital.



"Yo no tuve covid y no sé si me contagié, porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos diez días internados ya y aún faltan, así que imaginate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso", continuó el profesional de salud.



Sobre la salud de su papá, Martín dijo que tiene "días buenos y días malos, pero se comunica bien y le hace frente al virus". Y completó: "Sólo se queja un poco del cansancio y la falta de aire".



Por último, Martín reveló que su padre cumplirá 80 años el próximo 19 de abril, por lo que espera celebrarlo "en la casa junto con el resto de la familia".