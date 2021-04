Cómo reforzar el sistema inmunológico y aumentar las defensas

El sistema inmunitario es responsable de la defensa natural del cuerpo. Su función principal es luchar ante agentes externos (como bacterias, hongos, virus y sustancias tóxicas) e internos (por ejemplo, las células cancerosas) que amenazan el equilibrio interno del organismo. Por esto resulta fundamental conocer los nutrientes necesarios para reforzar las defensas. A continuación, enumeramos los alimentos que tenés que incluir siempre en tu dieta para tener un sistema inmunitario en óptimas condiciones.



Los alimentos no son exactamente medicinas, pero muchos de ellos tienen nutrientes básicos para mantener el organismo en buen estado. Entre otras cosas, contribuyen a mejorar la respuesta del cuerpo ante diversas dolencias actuando sobre el sistema inmunológico y haciéndolo más eficiente.



- Vitamina A: la contienen los huevos, la leche, los cereales de desayuno fortificados y el hígado.



- Betacaroteno (provitamina A): presente en hortalizas y frutas de color amarillo, naranja, rojo y verde, como la zanahoria, el zapallo, la calabaza, el ají, el tomate, la acelga, la espinaca, el brócoli y la batata.



- Vitamina B6: la contienen el pollo, el cerdo y el pescado, el germen de trigo, la levadura de cerveza, los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales, las frutas y las verduras.



- Vitamina B12: se encuentra en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, el huevo y el queso. En caso de personas vegetarianas y/o que presenten deficiencias se recomienda suplementar bajo prescripción médica.



- Vitamina C: para cumplir con la recomendación es necesario tener una alimentación equilibrada y variada, incluyendo el consumo diario de frutas cítricas como naranja, pomelo, mandarina, limón y otros frutos como kiwi y frutillas. También la contienen las crucíferas (brócoli, coliflor o repollitos de Bruselas) y vegetales como berro, espinaca y acelga.



- Vitamina D: esta vitamina principalmente se secreta a partir de la exposición solar; su función es favorecer la absorción de calcio y la formación de huesos y dientes. En verano es recomendable hacerlo, como mínimo, 10 minutos tres veces por semana, y en invierno, al menos de 20 a 30 minutos tres veces por semana. Se obtiene, además del consumo de hígado, salmón, sardinas y setas.



- Vitamina E: presente en el aceite de maíz, aceitunas, semillas y frutos secos (nueces). También pueden encontrarse en hortalizas de hojas verdes, como espinacas, coles, lechuga y espárragos.



- Hierro: las opciones de mayor absorción son las carnes, y de menor absorción, el hierro proveniente de fuentes vegetales, como lo son las legumbres, los cereales integrales y los vegetales de color verde intenso. Este último grupo requiere consumirse en simultaneo con alimentos fuente de vitamina C para mejorar su aprovechamiento.



- Zinc: se obtiene a través de semillas de zapallo, sésamo, almendras, avena, cacao amargo, carne vacuna y de pollo y almejas.



- Selenio: está presente en nueces, pescado, carnes, ajo y setas, entre otros.



- Omega 3: ácidos grasos polinsaturados presentes en salmón, caballa, atún, arenques, sardinas, aceite de soja y canola, nueces, semillas de chía.



Nuestro sistema inmune también se ve favorecido con el entrenamiento físico regular, los bajos niveles de estrés y el buen descanso. Por el contrario, fumar resulta altamente perjudicial. Ahora que ya conoces los factores que benefician y perjudican el sistema inmune, no te olvides de tenerlos en cuenta en tu día a día para permitirle a tu cuerpo defenderse de la mejor manera posible y mantener un estado de salud y bienestar óptimos.