A los 94 años se vacunó contra el covid y sorprendió con un tango a viva voz

La campaña de vacunación contra el coronavirus está avanzando en Argentina y pese a las demoras, las expectativas de la gente aumenta. Y más aún en los adultos mayores. Como el caso de una abuela de 94, quien concurrió a un centro vacunatorio en la localidad bonaerense de Campana y, cuando una enfermera le pidió que dijera unas palabras, apeló a su voz y cantó el hermoso tango de Cacho Castaña "Garganta con arena".Tras recibir su dosis, una enfermera que registraba imágenes de las personas que se vacunaban encaró a Dora, una amable señora de 94 años que se mostraba muy feliz de haberse inoculado, y le pidió que contara cómo se había sentido. Lejos de amilanarse, la mujer preparó la voz y comenzó a entonar el reconocido tango de Cacho Castaña, dedicado ni más ni menos que al eterno Polaco Goyeneche.Las enfermeras, asistentes y las personas que acudieron a vacunarse se mostraron sorprendidos y aplaudieron su gesto.

Tras la difusión del video de Dora, este jueves la abuela fue sorprendida por el mismísimo presidente Alberto Fernández, quien la invitó a visitar la residencia de Olivos y le transmitió la emoción que le había provocado el video.Sucedió mientras Dora dialogaba con Coco Sily por Radio 10 y contaba qué había sentido al poder finalmente vacunarse y porqué había decidido rendir ese humilde homenaje."Me pone muy feliz verte feliz Dora", le dijo Fernández y aseguró que trabaja para vacunas "a todas las Doras y los 'Doros' del país".Durante su charla con Sily, Dora había asegurado que le gustaría conocer a Fernández por lo que el mandatario se comprometió a invitarla a Olivos para que canten juntos un tango, "una vez que aflojen los casos porque hay que seguir cuidándose, aunque estemos vacunados".El mandatario sugirió para la ocasión el tango de Adriana Varela, "Como dos extraños".Visiblemente emocionada Dora le pidió a Fernández que "no afloje" y no haga caso de "las críticas de los que solo saben criticar y no hacen nada"."Quédense tranquilos todos que estoy muy seguro que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer", dijo Alberto y recalcó que "todo este esfuerzo que hacemos lo hacemos en una enorme soledad".