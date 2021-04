Advierten que es “preocupante” la suba de casos en terapias intensivas del país

Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), dijo hoy que "la suba de casos en las terapias está impactando" y detalló que hay regiones que superan el 60% de ocupación de camas por coronavirus, lo que consideró una situación "preocupante".



En la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "hay muchas instituciones y muchos lugares que están superando el 60% y eso es preocupante y así pasa también en otras provincias", sostuvo Reina, quien aclaró que, si bien no es la región entera, sí hay varias instituciones sobre todo en las zonas más pobladas.



La médica precisó que "la terapia intensiva habitual, no Covid-19, está funcionando a pleno ya desde el año pasado, eso implica muchísimo más impacto laboral, mucho más trabajo porque se están atendiendo las dos terapias, la no Covid-19 con patologías habituales y ya se empiezan a ocupar las camas de las terapias intensivas Covid-19".



"Hay algunos lugares que están en el 30%, otros en el 40% y otros en el 60%, todavía es dispar el porcentaje, pero ya hay algunas que están arriba del 60% lo cual es preocupante", aseveró en declaraciones a radio Urbana Play.



La especialista advirtió que les preocupa porque "es una población más joven la que está ingresando, alrededor de 60 años, todavía es muy pronto para ver la tendencia, pero es lo que estamos viendo".



Consultada acerca de si atribuye esa situación a las nuevas cepas, dijo que es "una posibilidad, pero es muy reciente para tener datos concretos", aunque consideró que "esta población ha relajado un poco las medidas".



"En esto queremos enfatizar: las medidas las debemos cumplir porque, por ahora, es lo único que tenemos porque la vacunación todavía viene lenta, hay dificultades para conseguir vacunas y va a llevar un par de meses o más", remarcó la terapista.



Sobre la posibilidad de que a los médicos se los vacune sólo con una dosis, Reina manifestó que "por suerte, los intensivistas, tenemos casi todos la segunda dosis porque entramos en el primer grupo de vacunación pero, lamentablemente, hay un 30% del personal de salud que todavía no está vacunado con la segunda dosis".



Por otra parte, Reina advirtió que "el personal está muy cansado, muy agotado prácticamente no ha habido descanso hace un año que estamos trabajando; el verano nuestro no se comportó como el europeo donde bajaron los casos nosotros seguimos con casos, lo más bajo fueron tres mil y pico, cuatro mil casos, pero nunca dejamos de tener pacientes Covid-19, nunca".