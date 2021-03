Crespo: “Es imprudente, no existe justificación para autorizarla

La edición del 6° Gran Baile Alemán concentró a centenares de personas en el interior del salón llamado “El Castillo”, en Crespo, que según señalan sus propietarios tiene capacidad para más de 1.500 personas, entre su planta baja y entrepisos superiores y estacionamiento iluminado y cerrado para más de 1.000 automóviles.En relación a lo ocurrido el fin de semana en Crespo, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, señaló que “las situaciones particulares municipales de ningún modo justifican violar las pautas dadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”.“No hay instancias para las dudas después de la experiencia que ha vivido Argentina el último año y el mundo con la segunda y tercera ola de contagios de COVID-19. Se sabe porque opina la comunidad científica que la mayor parte de los contagios se dan en encuentros y fiestas donde la gente comparte algo más que el trabajo o la producción”, subrayó Romero.“El gobernador ha privilegiado en todo momento tener activas las actividades productivas y del mundo del trabajo, no así los encuentros, la masividad, el contacto cuerpo a cuerpo y menos aún bailes y fiestas que se han hecho en algunas localidades. Por lo tanto, me parece imprudente y me parece que no existe ninguna justificación para autorizar una fiesta que contiene baile, que excluye el uso de tapabocas y que contempla una cantidad de personas mayor a la que establecen o indican como prudente y adecuada”, finalizó.