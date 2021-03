El Registro Nacional de Médula Ósea cumple su 18º aniversario

En este nuevo aniversario, desde el Hospital Centenario "destacamos especialmente la labor del Registro Nacional de Médula Ósea, en este particular año de pandemia en el que el traslado de células madre a otros países ha sido un verdadero desafío, pero que aun así se lograron salvar vidas con el trasplante de las mismas", expresaron.



Además, en este último tiempo, en el que se vio afectado el número de donantes de sangre, se logró fidelizar donantes para el Registro.



"Nuestro efector es posta desde hace 14 años. El trabajo ejecutado en sus comienzos en el servicio de Hemoterapia y posteriormente en el Banco de Sangre, es realizado por Técnicos en Hemoterapia, y su objetivo principal es tener los datos genéticos de las etnias que habitan la Argentina, incluyendo los de los pueblos originarios", indicaron.



Manifestaron que "este 1º de abril, se celebra en coincidencia con el Registro, el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. La creación del Registro ha permitido que el trasplante de células con donantes no emparentados, sin donante compatible en el grupo familiar, sea una práctica terapéutica corriente y habitual en Argentina".



"Cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo el 25% de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. Los demás, deben recurrir a un donante no emparentado. Para facilitar el acceso a dicha práctica, existen los registros de donantes voluntarios", resaltaron.



El Registro Nacional de Donantes de CPH argentino, creado por la Ley 25.392, funciona dentro del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).