Semana Santa: Reforzarán los controles en ingresos y rutas de la provincia

El Director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la provincia de Entre Ríos informó que, en virtud de la celebración de las fiestas religiosas que constituyen la Semana Santa y su consecuente feriado y, teniéndose en cuenta que el mismo constituye un fin de semana extra largo, se llevarán adelante operativos especiales. Se afectará la totalidad del personal de los 20 puestos camineros, constituyéndose además los operativos móviles necesarios para garantizar la seguridad vial en la provincia.



“Estas fechas motivan, dentro del territorio provincial, al aumento del tránsito vehicular resultante de los miles de usuarios de las rutas provenientes de vastas regiones de la República Argentina que se suman al tránsito cotidiano lo cual motiva la actuación policial en consonancia”, expresaron.



Por tal motivo, los operativos tendrán por objetivo informar al turista, fiscalizar el cumplimiento de la legislación de tránsito en vigencia, entregar folletería, controlar el cumplimiento de las velocidades máximas a fin de prevenir siniestros. Contarán con el apoyo del personal policial de las jefaturas Departamental, el cual se suma a los más de 600 efectivos de esta dirección.



En tal sentido se exigirán los requisitos para circular y los permisos emanados de la página argentina.gov.ar ateniéndose a la pandemia vigente.



¿Debé sacar el Certificado Turismo para vacacionar en Entre Ríos?:



Sí, lo recibe en 48 horas.



¿Pide certificado COVID-19 negativo?:



No



¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?:



No



¿Hay otras restricciones de ingreso?:



No