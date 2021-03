Se quedó sin trabajo, se puso a fabricar antenas y ahora sueña con exportarlas

Enamorados del pequeño pueblo del departamento San Rafael

Nunca imaginó que el confinamiento iba a brindarle la gran oportunidad de dedicarse a algo que siempre lo apasionó: las antenas para radioaficionados.Siempre se había mostrado intrigado por esta tarea y de hecho tenía su handy -de escaso alcance- ya que se lo exigían cada vez que hacía alta montaña. Pero ahora quería ir por más: optimizar antenas y brindarles más alcance y calidad, indica", relata y agrega: "Después de probarla unos días y ver que funcionaba perfectamente,hasta convertirla en desarmable y portátil.Con eso pudo fabricar tres antenas más que vendió de inmediato. Ese dinero volvió a reinvertirlo en materiales y herramientas para lograr cada vez más prolijidad y precisión en el resultado."De eso saqué ocho más que también vendí rápidamente. Otra vez invertí en nuevos materiales", evoca.Así fue que, que quería probar con otro tipo de antenas."Trabajando codo a codo compramos un equipo digital para verificar el ajuste de las antenas y eso nos ahorró mucho tiempo y, además, empezaban a quedar mucho mejor ajustadas en cuanto a la frecuencia", recuerda.Hasta ese momento, cuenta, no habían obtenido ganancias económicas, pero sí la satisfacción personal y el acopio de mucho material como cables, conectores y herramientas para poder seguir con el negocio., ya que las fábricas de antenas que hay en la Argentina ya casi no se dedican a las radios, sino a comunicaciones wi-fi, telefónicas y cosas por el estilo", relata.Tomás dice sentirse sorprendido por el auge de su emprendimiento y ya concretó su cuenta de Instagram para la difusión de su trabajo.Agrega que esta iniciativa que surgió a partir del confinamiento y en el que volcó todos sus ahorros le dio "felicidad y satisfacción"."Increíble, pero sin la pandemia esto no hubiese sucedido", concluye.Tomás, que vive con sus padres y su hermana en Rama Caída, nació en Buenos Aires pero se mudó a Mendoza cuando tenía cinco años.", recuerda.de la misma ciudad."Hasta el momento trato de llevar estudio y trabajo sin que una cosa me quite tiempo para la otra", cuenta.Desde finales de la secundaria Tomás trabaja como servicio técnico de PC, alarmas para autos, instalaciones eléctricas, planos en computadora, reparación de máquinas. Si bien en un principio lo tomaba como un pasatiempo, hoy es consciente de lo mucho que lo ayudó a tener experiencia."¿, que estoy seguro funcionará. De lo contrario tendré mi título y eso es algo que nadie podrá quitarme".Fuente: Los Andes