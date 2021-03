Crespo: Más de 500 personas participaron de fiesta autorizada por el municipio

Foto 1/2 Foto 2/2

La edición del 6° Gran Baile Alemán concentró a centenares de personas en el interior de el salón llamado “El Castillo”, en Crespo, que según señalan sus propietarios tiene capacidad para más de 1.500 personas, entre su planta baja y entrepisos superiores y estacionamiento iluminado y cerrado para más de 1.000 automóviles.



Los responsables del local afirmaron que para la realización de la fiesta se contaba con la habilitación municipal correspondiente, para que el salón funcione con una ocupación de hasta 500 personas.



A pesar de las conocidas medidas vigentes para evitar la propagación del virus COVID, el lugar se vio abarrotado de gente, fundamentalmente personas mayores de edad, que están a la cabeza de los denominados grupos de riesgo.



Las imágenes, que fueron difundidas por los propios organizadores, muestran claramente que no se cumplía con las medidas de distanciamiento y ni siquiera del uso de barbijos.



La fiesta no fue una organización solapada, al punto tal que hubo una profusa difusión a través de las redes sociales, donde se advertía que las entradas se iban agotando a medida que se acercaba el fin de semana.



Desde Facebook, una trabajadora de salud comentó: "Me indigna que se haya autorizado desde el municipio una fiesta donde había aproximadamente 500 personas, sin ningún tipo de protocolo implementado ni exigido para semejante fiesta, no existió la distancia social, ni el barbijo, ni ningún tipo de cuidado".



Según consignó el medio local Estación Plus, la mujer accedió al salón y observó las condiciones en que se estaba desarrollando el evento, sobre lo cual señaló: "Desde la fiesta solicitaron la ambulancia por una persona con dificultad respiratoria y al llegar y encontrarme con esta multitud de personas, hacinadas bajo un techo sin ningún tipo de protección y/o cuidado, sentí que se burlan de los que tuvimos que poner el cuerpo en el período más crítico, donde vimos personas morir, ojos desencajados por un poquito de oxígeno, angustia por la incertidumbre de que no sabían qué pasaría con sus familiares".



La médica del Hospital San Francisco de Asís continuó su descargo: "¿Para qué se desesperan llamando/exigiendo por la vacuna, para qué?!. Sabían si en esa fiesta tenían una persona con síntomas de COVID? No, no lo sabían, y después cuando los zapatos les ajusten acuérdense de esta noche, y cuando les falte el oxígeno, tengan paciencia, si pueden".



"El Grupo estuvo inactivo prácticamente todo el año pasado e incluso en junio hubo que suspender la Fiesta Provincial del Pirok. Este año, a fines de febrero comenzamos a dialogar con el municipio la posibilidad de llevar a cabo el primer baile del 2021, que es el sexto año consecutivo. Fuimos reuniéndonos y observando la situación epidemiológica de Crespo y dado que se mantenía controlado, en marzo nos autorizaron. Nos habilitaron para hacerlo en el predio del Castillo, hasta 800 personas. Pero acercándose la fecha, los días se presentaron húmedos, con noches un poco frías y los pronósticos indicaban que no estaría agradable para hacerlo al aire libre, por lo que se volvió a evaluar y la Municipalidad nos habilitó hasta 500 personas, dentro del salón, siguiendo los protocolos. Hay que recordar que el salón Castillo tiene una capacidad para 1.800 personas, de manera que el cálculo aplicado consideraba el distanciamiento", precisó Marisol Roth, la presidenta del Grupo Coreográfico Edelweiss.