Prevención de estafas: concientizaron a jubilados frente a sucursal bancaria

Personal policial de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos encabezó una campaña de prevención de estafas bancarias destinada a jubilados, este martes frente a la sede de la sucursal bancaria de calle La Rioja, registróEntregaron folletería informativa, debido a que “la mayoría de los adultos mayores no maneja tecnologías, no usa teléfonos celulares”.“Les entregamos un folleto, que puedan leer tranquilos y comentarlo en familia, para que esa información les llegue y tomen conciencia de tratar de no caer en los cuestos del tío, estafas telefónicas o a través de redes sociales, o engaños a través de los cuales se hacen pasar por entidades como Anses o Caja de Jubilaciones que tienen que cobrar algún retroactivo en dinero o los hacen ir hasta un cajero para sacarles un crédito de forma fraudulenta o transferencias bancarias”, detalló ael jefe de la División Delitos Económicos, Javier González.En la oportunidad, destacó que en la sucursal bancaria de calle La Rioja “no se han registrado casos de estafas”. “Los adultos mayores han sido apoyados para accionar en un cajero automático por parte de funcionarios policiales, sobres quienes vuelcan su confianza; al igual que los funcionarios bancarios que están debidamente capacitados e identificados hacen ese tipo de gestiones para facilitarles el cobro”, valoró.