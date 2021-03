Vacunación diferida contra covid: en 12 semanas aplicarían la segunda dosis

Vacunación a mayores de 60 años

Este martes, en el Complejo Escuela Hogar continuaron con los operativos de vacunación. En esta ocasión, se inocularon a 600 personas mayores de 70 años y el miércoles aplicarán otras 600 vacunas.“Seguimos con el plan rector de vacunación, comenzamos con el personal de salud, luego residencia geriátricas y ahora estamos colocando la vacuna a personas que poseen problemas renales. Luego abarcamos a los grupos de riesgo como Fuerzas de seguridad, docentes de educación especial y próximamente continuaremos con personas que poseen alguna discapacidad”, indicó el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, aConsultado sobre cuando recibirán la segunda dosis Sartore mencionó que “bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, se estableció diferir en cuanto a la vacunación. En doce semanas se aplicarán las segundas dosis, ya que todo el sistema de salud está abocado a inocular con la primera dosis”.Y aclaró que “es algo que esta completamente estudiado y no se pierde inmunidad”.Continuando con la marcha del Plan Rector de Vacunación Covid-19, y en función de que existen localidades que están próximas a culminar la inoculación de mayores de 70, la Provincia comenzó la inscripción a adultos mayores de entre 60 y 69 años.Según detalló Satore las personas se pueden inscribir a través del link https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E o mediante la línea telefónica 0800-888-VACU (8228).Al finalizar, recomendó que “hay que seguir cuidándonos, ya que tener la vacuna no significa que no podamos contagiarnos”.