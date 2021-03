Incendios en islas: Cabandié apuntó a la Justicia por la falta de sanciones

El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, visitó la provincia de Santa Fe y dio un detalle de lo que se está haciendo para evitar nuevos incendios en las islas entrerrianas y cuidar ese ecosistema. Apuntó a la Justicia por la falta de sanciones y la lentitud para investigar.



“El año pasado hubo 300 mil hectáreas quemadas en las islas del lado de Entre Ríos. Esto afectó a distintas localidades de Santa Fe que están sobre la costa del Paraná y la Justicia no avanzó. Ahora tenemos un nuevo magistrado a cargo de la causa. Esperemos que eso redunde en avances y en logros”, apuntó el ministro.



“Para solucionar el problema de las quemas hay que identificara tres actores: los que prenden el fuego, los que apagan y los que tienen que impedir que los que prenden vuelvan a hacerlo. El que prende fuego está cometiendo un delito. Nuestra responsabilidad es apagarlo y eso hacemos; pero si a los dos días lo vuelven a prender es un círculo vicioso imposible de frenar, si la Justicia no actúa en consecuencia para castigar a quien lo enciende”, señaló el funcionario.



“En relación con dilación de la Justicia, el funcionario dijo que “hay distintos intereses cruzados (de productores, medios de comunicación, etc.) Hay que ser realistas y ver que hay gente a la que le importa un comino el ambiente, y la voracidad de ciertos sectores llevó a que se perjudique durante nueve meses de 2020 a toda la costa del Paraná de la provincia de Santa Fe (el efecto llegó, incluso a Entre Ríos). Y la Justicia convive con esa actitud delictiva”, afirmó.



Además, Cabandié felicitó a la provincia de Santa Fe que está iniciando un inventario de humedales. “Ése es un enorme avance. Eso nos permitirá crear un escenario para que en algún momento tengamos una ley de humedales”, agregó e insistió en que “si bien los recursos son infinitos para comprar la tecnología necesaria para que esto no exista más, es más fácil castigar con el peso de la ley a quien prende el fuego; pero la Justicia no lo hace “, enfatizó. (Rosario 3)