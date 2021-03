Santa Fe restringe las cirugías programadas en los hospitales públicos

La provincia de Santa Fe ya definió la primera instancia del plan de contingencia para amortiguar el impacto del rebrote de Covid-19 en los hospitales públicos de toda la bota santafesina. La novedad es que desde el 1° de abril se suspenderán las cirugías "leves" que estaban programadas (una hernia, por ejemplo, y todas aquellas que puedan posponerse) para empezar a asegurar camas postquirúrgicas libres. Las cirugías de urgencia seguirán de igual manera, independientemente de la pandemia (las de pacientes oncológicos, por caso, se realizarán tal como ahora).La primera medida de este plan de contingencia es, entonces, volver a dotar a los efectores públicos de las camas críticas que había al inicio de la primera ola, y así contar la máxima disponibilidad de aquéllas. La segunda, lo antes dicho: el cambio en definición de las cirugías programadas. Aquí vale aclarar que la realización de las intervenciones quirúrgicas quedará sujeta a la determinación de cada director de hospital, en función -justamente- de la disponibilidad de camas.La tercera medida que adoptará la cartera sanitaria será que el personal de quirófano pueda ser redistribuido (es facultad de cada director de hospital la readjudicación de funciones) hacia las áreas críticas. Para graficar: los cirujanos que no son de emergencias, podrían ser derivados a las áreas críticas, como terapias intensivas.La cuarta medida será la refuncionalización de determinadas áreas (quirófanos) como áreas críticas. Pasó en el Hospital Iturraspe, como se recordará: la Maternidad fue refuncionalizada para terapia intensiva.La quinta medida es la regionalización sanitaria. En ese aspecto, "todas las regiones provinciales estarán atendiendo el rebrote al mismo tiempo. Antes (el año pasado) teníamos la posibilidad de derivar desde Rosario al Cullen o viceversa, en función de la cantidad de camas disponibles. Por esta razón, ahora necesitaremos regionalizar los equipos", le dijo a El Litoral Rodrigo Mediavilla, el director de Tercer Nivel de Atención en Salud provincial.¿Por qué la atención sanitaria de la pandemia será a "al mismo tiempo"? El funcionario está seguro de que no será ésta una segunda ola igual que la primera, en la cual el "camino" de los contagios fue desde CABA y provincia de Buenos Aires, todo el sur, con dispersión hacia el centro y luego al centro-norte. "Estamos encarando el rebrote, y no hablamos de segunda ola, porque los grandes conglomerados urbanos (Reconquista, Rafaela, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto) van a tener brotes de contagios al unísono", pronosticó.Finalmente, la sexta medida de contingencia será la derivación interprovincial: "El año pasado, tuvimos acuerdos con efectores del norte de la provincia de Buenos Aires (en localidades como San Nicolás y Pergamino) para derivar pacientes hacia allá. Esperemos que esta vez no debamos necesitar hacer estas derivaciones", adelantó.Todo este shock de medidas está orientado a la ampliación de plazas de disponibilidad de camas críticas: "Es mejor ser precavidos a que el problema nos corra de atrás", aseguró el funcionario. También se podría derivar pacientes del sector público al privado o viceversa, dependiendo siempre de aquella disponibilidad neurálgica de camas "respiradas" y equipadas.Consultado sobre cuál es su visión de cómo la provincia transitará el nuevo brote, Mediavilla dio su visión personal: "Será difícil… Ya arrancamos con una ocupación de camas mayor que durante la primera ola. Un caso: hoy el Hospital José M. Cullen tiene un altísimo porcentaje de ocupación de camas críticas por patologías no Covid antes que por Covid. Partimos de un número mayor (de ocupación) en comparación con el inicio de la primera ola", advirtió.Por otra parte, la sociedad está cansada por todo un año de pandemia, admitió. En este punto, "es fundamental hoy más que nunca extremar los cuidados (distanciamientos sociales, uso correcto de un buen tapabocas, lavado de manos), los ambientes bien aireados, y hacer actividades al aire libre, pues todavía el clima lo permite, todo para evitar la escalada de contagios. ¿Cuándo vendrá el pico? Depende de nosotros", cerró Mediavilla. (Fuente: El Litoral