En Rosario aplicarán multas de hasta $160.000 para quienes corran picadas

El intendente de Rosario, Pablo Javkin presentó en el Concejo el nuevo Código de Convivencia. Entre sus más de 300 artículos, prevé fuertes multas para quienes participen de picadas de autos que podrían llegar casi a los 160 mil pesos, además de la inhabilitación definitiva para conducir. Además, habrá sanciones para quienes fumen mientras manejan, para los peatones que crucen a mitad de cuadra y para quienes no levanten la caca de sus mascotas.



La modificación del actual Código de Faltas introduce un cambio estructural, dividido en varios ítems agrupados en ejes temáticos.



En uno de ellos, más precisamente el artículo 284 E, se endurecen las sanciones para quienes participen de picadas de autos y motos por las calles rosarinas.



La decisión llega en un contexto de indignación y dolor por la picada mortal que protagonizaron dos jóvenes en los primeros minutos del sábado 20 en avenida Del Rosario y Ayacucho. Estos sujetos, al mando de dos vehículos, están acusados de chocar y matar a David Pizorno (42 años) y su hijo Valentino, de 8 años. La única sobreviviente, Cintia Díaz, de 33 años, se recupera de las lesiones y exige Justicia a través de una protesta, convocada para el miércoles, a las 19.30, en el lugar del siniestro.



La forma de aplicar las multas por parte de los jueces de Faltas municipales es a través de las Unidades Fijas (UF), equivalente al 50 por ciento del litro de nafta súper, hoy estimado en 41,30 pesos.



Los valores fueron reducidos por la denominada ley Enrico, que bajó a la mitad la equivalencia entre el litro de combustible y el valor de una sanción.



En la actualidad, el rango de sanciones de esta naturaleza en el Código de Faltas va desde las 450 UF y llegan hasta las 600 UF. En el nuevo Código de Convivencia, las multas irán de 500 a 3.800 UF e inhabilitación para conducir de 6 meses a definitiva por organizar o disputar carreras de velocidad o picadas en la vía pública.



Como la UF hoy se encuentra en 41,30 pesos, este tipo de sanciones irían de los 20.650 a los 156.940 pesos.



Es decir, se sextuplicarán los valores, como señal del endurecimiento de las sanciones.



Presentación oficial

En la mañana de este lunes Javkin presentó en el Concejo el nuevo Código de Convivencia, que reemplazará al actual Código de Faltas. El proyecto fue recibido por la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, y los dos vicepresidentes, Roy López Molina y Marina Magnani.



Se instala un actor fundamental en la evaluación de las infracciones: las figuras del procurador y el administrador en un juicio. Será el procurador quien pueda solicitar que, ante determinados casos que están debidamente tipificados, se pueda resolver la sanción a través de un juicio por jurado con participación de vecinos.



En cuanto a las faltas de los peatones (el precursor de esta iniciativa fue el actual Defensor del Pueblo santafesino y ex ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto) aquellos que atraviesen la calzada sin utilizar la senda peatonal, o que no respeten las señales de los semáforos o las indicaciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito, serán sancionados con multas de 5 a 25 UF (de 260 a 1.032 pesos)



Cuidacoches

Si bien, en el proyecto que el jueves presentó el concejal Roy López Molina aborda la problemática de los cuidacoches, en la iniciativa oficial toda aquella persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 UF, con la opción de tareas comunitarias.



También está contemplado sancionar a quienes fumen al conducir, por no levantar las heces de las mascotas (con multa de 30 a 200 UF equivalente a 1239 a 8260 pesos) o los actos de discriminación que se puedan cometer en un boliche, particularmente en los denominados salones VIP.



La actividad en el Palacio Vasallo contó con la participación del secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti y los concejales Susana Rueda (Rosario Progresista); Lisandro Zeno (PDP) y Fabrizio Fiatti (Creo), entre otros.



Normas más firmes contra Uber

La comisión de Servicios Públicos del Concejo puso ayer en agenda la suba de sanciones en el marco de lo que se dio a conocer como utilización de medios electrónicos de alto alcance en el marco de transporte ilegal, pautas que se enmarcan en el Código de Convivencia desde el artículo 290 en adelante. De aprobarse se podrían aplicar hasta 300 mil pesos de multa para los coches que funcionan con plataformas digitales como es el caso de Uber y Maxim.



“El Código de Faltas ya contemplaba a los que trabajan sin habilitación”, dijo el titular de la comisión, el edil oficialista Fabrizio Fiatti, en relación a los vehículos que operan sin los registros públicos correspondientes. Sin embargo, ahora se analizó la inclusión de las aplicaciones que conectan usuarios y choferes que operan sin habilitación. Esta iniciativa se da en el anunciado desembarco de Uber en Rosario.



En otro orden, el concejal del PDP Lisandro Zeno mostró su apoyo, pero pidió exceptuar de las sanciones al “car pooling”, modelo basado en realizar viajes compartidos en autos particulares. (La Capital)