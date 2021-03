Pelea entre egresados: investigan si arrojaron a joven del segundo piso

Foto: Hotel donde cayó el adolescente Crédito: Página 12

Un estudiante de 18 años que estaba de viaje de egresados en Bariloche cayó desde el segundo piso de un hotel tras una pelea entre dos contingentes estudiantiles y la Justicia rionegrina investiga si fue arrojado intencionalmente por un grupo de jóvenes.



Después de que la propia víctima -- que sufrió múltiples fracturas en un brazo -- radicara junto a su madre la denuncia, se abrió una causa por "lesiones graves" contra cinco estudiantes que ya fueron identificados.



Este lunes, la fiscal a cargo de la investigación, Betiana Cendón, señaló que evalúa modificar la carátula a "tentativa de homicidio" si de las pruebas recolectadas se desprende que el egresado fue empujado al vacío de forma intencional.



"El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga desde el sábado, a las 22 horas aproximadamente, las circunstancias que rodearon a un hecho en el que un adolescente de 18 años cayó desde la ventana de la habitación en la que se encontraba, en el segundo piso de un hotel de San Carlos de Bariloche", informó este lunes, a través de un comunicado, el MPF provincial.



El joven herido había viajado a Bariloche junto con sus compañeros de promoción del Instituto Santa Catalina, del partido bonaerense de Moreno. Según testigos, el grupo venía manteniendo discusiones con egresados del colegio religioso María Luisa Clarac, de Gregorio de Laferrere. Ambos contingentes viajaban con la empresa de turismo Upgrade y compartían alojamiento en el Hotel Pioneros, del Grupo Huinid, ubicado a 2,5 kilómetros del centro de Bariloche.



Los problemas entre ambos grupos se agravaron el sábado y una fuerte discusión terminó con la caída del estudiante del colegio Santa Catalina a través de la ventana de una habitación, ubicada en el segundo piso del hotel, a unos nueve metros de altura. Si bien las primeras versiones indicaban que había sido un accidente, los diversos testimonios, tanto del joven herido como de sus compañeros, y la revisión de las cámaras de seguridad del hotel permitieron reconstruir la pelea previa, identificando en la escena a cinco jóvenes, cuatro mayores y uno menor de edad.



En principio, el caso quedó a cargo del fiscal de turno, Martín Govetto, quien realizó las primeras investigaciones, caratuló la causa como "lesiones graves" y notificó a los cinco estudiantes que luego fueron autorizados para regresar a Buenos Aires, desde donde seguirán el proceso. Sin embargo, este lunes la fiscal jefe, Betiana Cendón, se hizo cargo de la investigación y adelantó que evalúa cambiar la carátula a "tentativa de homicidio".



"Todavía es prematuro poder transmitir algo, pero es un caso de extrema gravedad", sostuvo la fiscal en diálogo con Radio Seis de Bariloche, y agregó que "no es solo la lesión sino el contexto en que se produce, por eso estoy evaluando la tentativa de homicidio". Durante la jornada del lunes, Cendón se hizo presente en el hotel para seguir recolectando pruebas, realizar una inspección ocular junto a personal de criminalística y recabar nuevos testimonios.



La denuncia formal fue radicada el mismo sábado por la noche por el propio joven y su madre, quien había viajado a Bariloche como familiar acompañante. En la denuncia, la mujer ratificó que los estudiantes de ambos colegios tuvieron conflictos cada vez más violentos durante su estadía, algo que fue advertido al coordinador de la empresa de viajes, que en principio no habría tomado medidas concretas para evitar las peleas.



Además, según confirmó la fiscal, la empresa no radicó denuncia alguna luego de producirse el hecho y la Policía rionegrina recién se enteró de lo sucedido cuando fue notificada por personal del Sanatorio San Carlos, donde el joven fue asistido. El estudiante fue dado de alta este lunes y tanto a él como a su madre se les tomó ampliación de sus declaraciones iniciales.