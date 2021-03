Infectóloga pidió "responsabilidad individual" para evitar aumento de casos

Tras la reunión del Consejo Federal de Salud, el gobierno anunció que la segunda dosis de la vacuna contra el covid 19 se diferirá como mínimo tres meses, algo que tendrá variantes dependiendo de quién la reciba.



La estrategia alcanzará a las vacunas actualmente disponibles en la Argentina, es decir, Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm.



Elena Obieta, médica infectóloga miembro de Sociedad Argentina Infectología, expresó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que “desde las investigaciones, lo que hemos leído y estudiado, podemos decir que es seguro dilatar las segundas dosis. Sabemos que hay algunas vacunas que incluso funcionan mejor si uno las dilata más en el tiempo. Un ejemplo de esto es la de AstraZeneca. Con las otras vacunas, si son dos meses, si es de 21 a 120 días, se está viendo”.



Resaltó que “las vacunas son seguras” y aseguró que “tenemos pocas vacunas en el mundo. Si en vez de vacunar 100 personas podemos vacunar 200 y bancar la tempestad de lo que se nos viene y estirarlo, siendo seguro, hasta que lleguen más vacunas, es genial. Tenemos un 60% de población más segura y tranquila a la hora de tener enfermedad grave o morir por covid-19”.



Sobre la Sputnik V, dijo que “no hay estudios suficientes que demuestren que con una sola dosis podría funcionar. Creemos que sí”.



Vacunas contra el covid-19 y otras vacunas



Asimismo, expresó que “son vacunas nuevas y por eso es importante que todo el personal de Salud reporte cualquier elemento adverso. Tenemos 14 días de gracia para evaluar eventos adversos. Si una persona recibió la vacuna hoy, tiene que dejar 14 días para darse la de gripe, que se la puede dar junto con la de neumococo. Si hoy me vacuno con la antitetánica tengo que esperar 14 días para vacunarme contra la del covid-19. Tiene que haber dos semanas entre la de covid-19 y cualquier otra vacuna”.



Medidas



Respecto a los anuncios que realizó el gobierno nacional y el pedido expreso de que la población continúe con los cuidados tradicionales, Obieta señaló que “nos rejalamos, nos cansamos, pero hay que cumplir. La prohibición genera el deseo. Si a uno le dicen que no puede juntarse, termina en fiesta clandestina. Es peor esto que ir a un bar, mantener los dos metros de distancia y estar en burbuja”.



“Hay que empezar a tener responsabilidad individual. Hasta un 40% de la gente puede ser asintomática para covid-19 y aún así transmitirlo. Hay que insistir con los cuidados, cada uno debe ser Policía interno para saber cuándo las cosas que estamos haciendo están mal, cuando no hay distancia o mucha gente”, resaltó.





Segunda ola



La infectóloga aseguró que “estamos a la vuelta de la esquina de la segunda ola. Hay que ver los números. Dejamos de estar en una meseta muy alta, pero empezamos progresivamente a subir. Se está dando en los más jóvenes. Los adultos mayores se acostumbraron a quedarse adentro. Más del 50% de los casos ocurre entre los 20 y 50 años”.



“Aquellos que tienen las dos dosis aplicadas se relajan, pero esto no es así. Las vacunas lo único que han demostrado es disminuir la enfermedad grave y la muerte por covid, no la posibilidad de contagiarnos y transmitir”, remarcó. Elonce.com