Gremios del Transporte vuelven a pedir vacunación para sus trabajadores

En momentos en que aún se terminó de inmunizar a la totalidad del personal de la salud ni a los adultos mayores, la CATT reiteró hoy su pedido para que sus trabajadores sean incluidos en la campaña de vacunación actual, al señalar que "desde que comenzó la pandemia no dejó de prestar servicios ni un solo día".



"Mientras en la Argentina y el mundo aumentan a niveles récord los casos de enfermos y fallecidos por el COVID-19, después de cuatro meses del primer reclamo formal, los trabajadores del transporte volvemos a exigir al Gobierno un plan de emergencia urgente", sostuvo la Confederación que preside Juan Carlos Schmid en un comunicado.



En diciembre pasado, las autoridades de la CATT se habían reunido con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, para formalizar el pedido, ante lo cual el funcionario respondió que ese sector iba a ser tenido en cuenta en el plan de vacunación.



Pero luego el titular de la cartera sanitaria fue desplazado del cargo tras el escándalo de los "vacunados VIP" y no hubo más novedades sobre el pedido de la CATT.



"A partir de esa fecha (de la reunión), transcurrieron más de 50 días y desde el Gobierno nacional no se recibieron más señales para paliar la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los trabajadores del transporte", planteó la CATT.



"Los trabajadores del transporte no solo transportamos a los argentinos sino además somos protagonistas fundamentales y esenciales para traer y transportar las vacunas a lo largo y ancho de todo el país y, sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna señal por parte de las autoridades para proteger y resguardar a los trabajadores", agregó la organización gremial.



Entre los sindicatos que reclamaron formalmente que vacunen a sus representados, además de los del transporte, se encuentran también los de UPSAFIP (empleados jerárquicos de la AFIP), UEJN (judiciales), STVyARA (viales) y UPSRA (personal de seguridad).



No obstante, hasta el momento, el único sector laboral que logró que el Gobierno habilite su vacunación fue el de los docentes, tras la extensa negociación para el regreso a las clases presenciales luego de un año de enseñanza remota.



En ese contexto, los sindicatos mencionados desean seguir el camino de los docentes y que sus trabajadores sean incluidos lo antes posible en el esquema de vacunación nacional, ya que alegan que son esenciales y, a diferencia de los maestros, desde el minuto uno de la pandemia continuaron desarrollando sus actividades en sus puestos laborales.



NA