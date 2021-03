Taxistas de Rosario "en alerta" ante la presencia de Uber en la ciudad

Los taxistas rosarinos, tanto titulares como peones, mostraron una férrea oposición al desembarco y funcionamiento de la aplicación de servicios de viajes Uber en Rosario, al considerarla “totalmente ilegal y por fuera de la normativa que regula el transporte de pasajeros en la ciudad”. Desde el sector reconocen una “preocupación latente” y admiten que están “en alerta” ante la insistencia de la compañía de instalarse en la ciudad.“La coexistencia con Uber es inviable. El sistema de transporte lo regula el Estado, la aplicación es un negocio del mercado. Nosotros tenemos miles de regulaciones y costos que cumplir. El 60 por ciento de un viaje en taxi es costo laboral, aportes, cuotas sindicales. No podemos competir con una persona que no tiene ningún gasto”, fustigó Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti).Para Cesca, Uber es incluso más invisible que un remís ilegal. “Mal o bien, se puede dar con el paradero o la persona trabaja en un remís trucho, pero con Uber estamos frente a un enemigo invisible. No constituye un domicilio legal y no se sabe si es persona física o jurídica. Es un sistema contrario a la ordenanza que fija el transporte”.De acuerdo a ese análisis de Catiltar, Uber “no es competencia, porque el sistema de transporte está regulado con cantidad de unidades por habitante, horarios, tarifas, cargas laborales, y ellos están por fuera de todo”.Iantosca advirtió que “le hace un daño muy grande al colectivo, que hoy está en crisis, con baja de pasajeros. Es lamentable que se permita Uber en Rosario, porque además el sistema de taxis ofrece seguridad: ante cualquier hecho a los pocos minutos el chofer está identificado, con Uber ni te enterás quién es el conductor”.“Hay un abuso de los privados y el mercado no puede regular todo. Un día de lluvia en Buenos Aires, un viaje en taxi, que se cobraba 160 pesos, como no había unidades Uber lo tarifó 416 pesos el mismo trayecto. Y al otro día salen con ofertas. No todo puede quedar librado a la oferta y a la demanda”.En idéntica sintonía se manifestaron desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT). “Este fin de semana hubo remisiones al corralón. El municipio está cumpliendo con lo que prometió para controlar la app, porque la forma que opera es absolutamente ilegal, no se adapta a las normativas”, analizó Horacio Yannotti, titular del gremio.“Celebramos que la Intendencia esté a la altura de la circunstancias. Es completamente desleal la competencia con los taxis. Estamos en situación de alerta y vamos a colaborar con las autoridades como organización sindical, estamos absolutamente en contra de esta aplicación que viola las normativas”, recalcó también el SPT.Entre el viernes y sábado pasado la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad secuestró tres vehículos que prestaban servicios para la aplicación Uber, que es considerada “ilegal” por la administración local.La titular del área, Carolina Labayrú, confirmó el secuestro de los autos. Uno fue un Toyota Corolla frente a la sede del Cemar, en San Luis y Moreno; el otro un Toyota Etios en la zona de Pichincha, en bulevar Oroño al 100, y el tercero un Fiat Mobi en Arijón al 1400, durante un operativo barrial en el distrito sur.La funcionaria aseguró que “la app no tiene tantos vehículos en funcionamiento, porque cuando uno pretende buscar viajes no siempre están disponibles". Y estimó que con el hecho de haber incautado tres autos en pocas horas, van a empezar a cuidarse más. Son autos nuevos los que se trasladaron al corralón”.Mientras tanto, según Labayrú, a los choferes se les labra el acta correspondiente no solo por considerarlos como remisería ilegal, sino por la licencia de conductor, que en la mayoría de los casos es B-1, y no la que habilita a conducir un servicio público.“Se deja constancia en el acta y es el Tribunal de Faltas quien lo juzgará y establecerá la sanción que corresponda, que será económica más que nada o de retención de la licencia. Mientras más faltas se consignen en el acta más dura será la sanción”, indicó Labayrú.Para la Municipalidad, la actividad que de la app en Rosario “es ilegal”, y por eso hace quince días realizó una presentación ante la Justicia para pedir la suspensión de funcionamiento por parte de los organismos nacionales con competencia en telecomunicaciones.La medida cautelar fue rechazada por el juez Civil y Comercial Nº 7, Marcelo Quiroga, tras considerar que la Intendencia tiene el poder de policía para controlar el servicio, sin la intervención judicial. La Municipalidad apelará la resolución para insistir con la suspensión de Uber en Rosario. (La Capital)