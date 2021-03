“Hay que sumar medidas para contener el aumento de transmisión de casos”

El Dr. Pablo Bonvehí, médico infectólogo del CEMIC e integrante del comité de asesores del Ministerio de Salud de la Nación habló con el programa El Despertador de Elonce TV sobre la nueva ola de contagios de coronavirus y remarcó que hay que hacer los esfuerzos necesarios para mantener las medidas de cuidado.



“Estamos viendo un aumento de casos en el país, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires y esto está asociado a lo que se ve en los países vecinos, estamos formando parte de una ola de aumentos en toda la región sudamericana y no estamos exentos”, expresó.



“Hay que ver la forma de evitar que los casos sigan aumentando con algunas medidas que se empezaron a anunciar ayer”, dijo Bonvehí y entendió que tiene que haber “un control muy estricto de las personas que llegan al país, las cuales deben cumplir con el aislamiento”.



Por otra parte, mencionó que desde el gobierno nacional se tienen que hacer “todos los esfuerzos para vacunar a las personas de riesgo y mientras tanto tratar de disminuir o evitar que sigan aumentando el número de casos”, reafirmó.



Consultado sobre la campaña de vacunación, Bonvehí indicó que, a pesar de los problemas con la provisión de dosis que existe a nivel mundial, “se está empezando a regularizar. Ahora se están recibiendo dosis del sistema covac y en abril vamos a contar con más vacunas, lo cual significa que se aumentará la cobertura de adultos mayores”.



A diferencia de lo que ocurría hace un año cuando inició el aislamiento, hoy “todos sabemos cuáles son las medidas que hay tomar para evitar los contagios, el tema es cómo hacer para que la gente las cumpla. Sabemos que la mayoría de los contagios no se dan en el ámbito laboral ni comercial, donde se cumplen los protocolos; el problema son las actividades sociales donde mucha gente después de tanto aislamiento se junta para ver amigos o familiares, pero muchas veces en esos ámbitos no se toman las medidas de prevención que si se toman en el trabajo o cuando vamos a algún comercio”.



Y remarcó que “la mayoría de los contagios son en gente joven que después lo transmite a la gente mayor o de riesgo y tenemos que tratar que ese circuito no se produzca o se minimice”.



Nuevas cepas

Respecto a las nuevas variantes, Bonvehí dijo que “han demostrado ser más transmisibles y agresivas y algunas ya están en el país, como la de manaos y británica y si no hay control de las personas que llegan del exterior, la diseminación va a ser más rápida y vamos a tener muchos más casos asociados a esas cepas”. Elonce.com