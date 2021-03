De Ramírez a Lucas González: Realizan Ultramaratón contra los abusos sexuales

Una Ultramaratón Solidaria contra el abuso infantil se realiza este domingo desde la localidad de General Ramírez, en el Departamento Diamante, hacia la ciudad de Lucas González, Departamento Nogoyá.Según se informó, el objetivo es “visualizar la problemática” luego de haberse conocido algunos casos. La actividad inició a las 7 con un breve acto y 7.30 comenzó el recorrido.“Queremos visualizarlo nacionalmente con el hastag #yosiempretevoyacreer”, indicaron los organizadores.De la iniciativa participa gente que optó por correr, pero otros también decidieron sumarse en bicicleta. Todos llevan puesta una remera o camiseta que tenía la frase central de la convocatoria: “Los niños no mienten. No al abuso sexual infantil”.El recorrido finaliza en el polideportivo de Lucas González. Allí se realizará un evento del que participarán bandas musicales, habrá zumba, cantina y más. La entrada es un alimento no perecedero.En los últimos días, y en el marco de esta actividad, también se estuvieron brindando charlas sobre la problemática.