"Plantamos Memoria": realizaron actividades en Colonia Avellaneda

Plantaron árboles en el predio del Túnel en memoria de los 30 mil desaparecidos

A 45 años del golpe de Estado, en Colonia Avellaneda plantaron árboles para recordar a las víctimas de la desaparición forzada. La actividad se desarrolló frente a la casa de Carlos Guastavino, quien tiene un hermano desaparecido desde 1976."Es un día muy especial para todos los que tenemos un familiar desaparecido como consecuencia de aquella dictadura violenta", dijo Carlos Guastavino aEn este sentido, amplió: "Tenemos un compromiso con las generaciones más jóvenes y con la historia, lo que soportamos aquellos años fue una lucha desigual, pero era para lograr un país más justo".Según relató Guastavino, él con su familia eran oriundos de Santa Elena y "mi padre era peronista sufrió mucho en el golpe de 1955".Sobre la trágica historia de su hermano contó que "él quería ser militar por eso de muy joven se fue a vivir a Buenos Aires, para ingresar a la Escuela Sargento Cabral, pero por afecciones cardiacas no pudo entrar"."Al no poder ingresar en las Fuerzas Armadas, comenzó a trabajar en el rubro gastronómico y con el tiempo se fue involucrando en la vida política, ya con el Golpe de Estado tuvo la desgracia de ser secuestrado en 1976 de la casa de mi tío", relató.Y continuó: "Nunca más supimos de él, algunos dijeron que tal vez fue víctima de los vuelos de la muerte. Mi hermano pagó con lo más preciado que tenemos todos y es la vida"."Estoy orgulloso de mi hermano, de su historia y la manera de comprometerse con el sueño de la igualdad de todos", culminó.Por su parte, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, reflexionó que "las generaciones que vienen deben saber que el derecho de la democracia le costó mucho a la sociedad y no se tiene que perder nunca más".