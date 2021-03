La madre de la pequeña “M” habló sobre su adicción a las drogas

Stella Beloso, la madre de la nena de siete años que estuvo siendo buscada durante tres días y fue encontrada en la ciudad bonaerense de Luján junto al hombre que se la llevó en bicicleta, habló sobre su adicción a las drogas, dijo que hace 25 años que consume y aseguró que varias veces intentó dejarlas.Además, la mujer contó que estos últimos días fueron "tremendos" y dijo que ella consume pasta base "para estar bien".En diálogo con Gastón Pauls en el programa "Seres libres", que se emite por Crónica, la mujer aseguró que todas las veces que intentó dejar las drogas sintió calores en el cuerpo."A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo", sostuvo y agregó: "No se puede dejar de golpe o me enfermo. Pasé de tomar 50 bolsas a tomar 1".Stella reconoció que lleva 25 años consumiendo estupefacientes, pero negó que tenga un vínculo de dependencia con la pasta base."Para mí es un pasatiempo, me pega distinto. No voy a la pasta base para volverme loca, voy al contenido para estar bien", comentó la madre de M., quien también dijo que "no pide ayuda" porque "tengo bastante fuerza con mi hija. Ahí sí, si me falta mi hija, me faltaría todo. Necesito fuerzas para salir adelante".Y sentenció: "Yo no voy a hacer algo para conseguir otra dosis, nunca. Porque siempre me lo rescaté yo en los volquetes. La criatura (por M.) siempre estuvo primero, su yogurt, la chocolatada o el pan para la noche. Después vengo yo, y el vicio aunque nadie lo pueda creer".En ese mismo programa, Gabriela, una tía de Stella, contó que su sobrina comenzó a consumir cuando falleció un hijo: "Más allá de que la juzguen, es una buena persona. Tiene un corazón de oro y va a salir".El pasado sábado, Carlos Savanz, de 39 años, acusado por el delito de "sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años", se negó a declarar ante la jueza Fabiana Galetti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57.Savanz se llevó a la menor el pasado lunes por la mañana del barrio porteño de Parque Avellaneda.Tras tres días de búsqueda, la niña junto a Savanz fueron encontrados en la ciudad bonaerense de Luján, tras el llamado de una vecina al 911 cuando reconoció al captor andando en su bicicleta por las calles de ese distrito.Desde el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron este martes a NA que ya se terminaron todas las evaluaciones y que mañana se definirá a cargo de quién quedará la menor.En tanto, Savanz, continúa detenido en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.