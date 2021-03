En escuelas de Santa Fe "no se registran altos índices de contagios de Covid"

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, aseguró que en las escuelas "no se están registrando altos índices de contagios de coronavirus". Ese escenario, además de los 60 mil docentes y asistentes escolares de nivel inicial, primario y secundario que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, le permitieron a la funcionaria adelantar que en la provincia se trabajará para lograr “la máxima presencialidad posible” y remarcar que “con protocolos, la escuelas son espacios seguros”.



Cantero se basó en la experiencia sanitaria que arrojó la apertura de las escuelas para los 7º grados de primaria y 5º y 6º años de secundarios y escuelas técnicas durante febrero, una medida que permitió hacer una primera evaluación de los protocolos que se aplicaron en los edificios escolares.



Las funcionaria formuló estas declaraciones este lunes, en el marco de la entrega de fondos por más de 12 millones de pesos para once escuelas de Rosario y otras cuatro de la región para la mejora de la infraestructura escolar, un aspecto en el que la ministra señaló que se viene "trabajando con celeridad y sin pausa”, a medida que las direcciones comunican sus necesidades, Es más, dijo que en los últimos ocho meses significó una inversión de 1.500 millones de pesos.



Así y todo, admitió que esta segunda semana del ciclo lectivo 2021 aún hay escuelas que están en obra. “Puedo decir que en el 99 por ciento de las escuelas están dando clases y hay un uno por ciento que puede tener alguna complicación de obra que haga que el inicio se lleve adelante de forma gradual", explicó la ministra y recalcó que se trata de “una provincia con más de 3.200 establecimientos escolares”.



Máxima presencialidad

Ya con todos los niveles y de todas las escuelas en marcha, la experiencia de reapertura de las aulas realizada durante la segunda quincena de febrero con los alumnos que debían cerrar sus ciclos de primaria y secundaria permitió hacer una evaluación del funcionamiento de los protocolos y las posibilidades de sostener la presencialidad.



Si bien Cantero dejó en claro que todas las actividades se están llevando adelante de acuerdo a los protocolos aprobados por Salud, que indican qué hacer ante cada situación, recalcó de la experiencia de febrero “la enorme plasticidad que muestran los chicos para moverse en el espacio escolar de acuerdo a las normas de higiene, además del hecho de que no se registraron altos índices de contagios". Más aún, dijo que esa realidad "demuestra que las escuelas sí están protocolizadas y son espacios seguros”.



En ese marco, la ministra fue "optimista" respecto de las próximas semanas y evaluó el inicio del ciclo 2021 en todos sus niveles.



“La primera consideración que hacemos en estos días es la comprobación de la alegría de los chicos y de los estudiantes ante la posibilidad de recuperar el espacio presencial, así como también de los educadores y asistentes escolares”, dijo remarcando la posibilidad de enseñar y aprender que genera ese vínculo, además de atender las necesidades subjetivas de las niñas, niños y adolescentes.



“Trabajamos mucho para que ese vínculo sea posible y vamos en buscqueda de la mayor presencialidad posible”, afirmó Cantero.



El factor vacunación

Sin dudas a esa modalidad que permitió cerrar el proceso de evaluación del final de primaria, secundaria y técnica de miles de alumnos, la funcionaria sumó otro elemento central a la hora de afirmarse en la necesidad de sostener las actividades presenciales: la vacunación de los maestros, profesores y auxiliares de todos los niveles.



“Se aplicaron más de 60 mil vacunas”, dijo Cantero y afirmó que “Santa Fe está entre las provincias que mayor porcentaje de educadores y asistentes escolares ha vacunado”.



Además, indicó que “solo falta el nivel superior, que es el grupo 5, y con el que estaríamos en breve iniciando el mismo proceso que se hizo con el resto de los docentes, que tuvieron una muy buena respuesta al operativo realizado por la provincia”. (La Capital)