Panorama alentador: mejora el niño de 3 años baleado en Rosario

Según confirmó Viviana Esquivel, directora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, Lian se encuentra "hemodinámicamente un poco más estable". El sábado pasado había recibido un balazo que le entró por la espalda cuando estaba en una casa de barrio La Florida, donde su mamá y una hermana de ella, hijas de Olga "Tata" Medina, condenada por narcotráfico, están con prisión domiciliaria.



Esquivel explicó cómo fue la herida que recibió Lian: "Un impacto de bala que ingresó por la región lumbar y orificio de salida por el hemitórax derecho que le generó una contusión pulmonar". En principio se trató de una herida de gravedad por lo cual el niño quedó internado con asistencia respiratoria mecánica.



Pero con el paso de las horas, el niño mostró una mejoría y se encuentra "hemodinámicamente estable". "Los equipos de Terapia Intensiva van a tratar esta semana de descomplejizarlo, van a ver cómo evoluciona la contusión pulmonar y ver de qué manera lo pueden ir extubando y cómo va respondiendo. Es día a día la evolución clínica", agregó Esquivel.



El caso de Lian se suma a varios similares ocurridos los últimos meses, lo cual habla de una problemática concreta más allá de este caso puntual. Se trata de los niños y niñas que quedan expuestos en balaceras contra viviendas, hechos en los que incluso hubo víctimas fatales. Niños, "en situaciones de vulneración de derechos" En el Hospital Vilela los equipos interdisciplinarios abordan todo lo que continúa más allá de la evolución clínica. "En situaciones de vulneración de derechos con nuestro equipo integrado por médico pediatra, psicólogo, psiquiatra, abogado y trabajadores sociales, se hacen entrevistas con los grupos familiares para ver de qué manera pueden volver a su hogar de manera segura", indicó Esquivel.



A su vez se planifica un seguimiento en el territorio, es decir en el barrio que es centro de vida del niño o niña en cuestión. "Siempre hay equipos de salud mental que trabajan con el niño y la madre. También hay una referenciación de cada paciente con el centro de salud", explicó la directora del hospital. "Cada niño es un universo, cada situación es particular", agregó.



Este caso en particular pone en cuestión a un niño cuya madre, tía y abuela están involucradas en causas penales. Incluso la vivienda atacada este sábado, ubicada en Agüero al 4300 del barrio La Florida, había sido allanada el pasado 3 de marzo en un procedimiento relacionado a la detención de fines de febrero de Gianni S., un ex empleado municipal vinculado a una banda que robaba autos mediante el uso de inhibidores de señal. Allí la policía incautó una balanza de precisión, una bolsa con sustancia que podría ser cocaína, 25 mil pesos y celulares, por lo cual quedaron demorados un hombre y dos mujeres, entre ellas la madre de Lian.



En tanto, en la misma vivienda vivía Olga "Tata" Medina, la abuela del niño herido, una mujer de 53 años que en junio de 2020 fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 3. Si bien había estado vinculada en diversas ocasiones a investigaciones por narcomenudeo, la sentenciaron después de un operativo realizado en abril de 2019. En ese entonces Medina fue detenida en la casa de Agüero al 4300 junto a su hermana, una hija y otros familiares, con 198 envoltorios que reunían más de un kilo de marihuana.





La Capital.