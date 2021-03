Continúa la vacunación contra el Covid a trabajadores públicos: los testimonios

Continuaba este lunes la vacunación contra el coronavirus a 1.1000 trabajadores públicos en el hospital La Baxada de Paraná. Según supo, estaba prevista la inmunización a 700 docente, 250 policías y bomberos y 150 empleados de salud.“Yo me había anotado para la segunda instancia de vacunación porque es una protección más, dentro de lo que se puede, ya que por nuestro trabajo estamos muy expuestos”, argumentó un policía.“Antes tenía mis dudas, pero ahora estoy más convencido porque soy personal de riesgo. Y recibir la vacuna es una seguridad”, comentó un técnico en diagnóstico por imagen que se disponía a recibir su primera dosis.Consultado al trabajador qué significa trabajar en la primera línea, este comentó: “Nos sentimos aislados de los demás, porque la gente no colabora, el Estado no nos apoya, y somos uno más del montón”.“Esperaba mucho la vacuna, más que nada por mis pacientes que son de riesgo, porque trabajo con muchos adultos mayores”, le contó aotro kinesiólogo. “Ahora estamos un poco más tranquillos”, valoró.Al preguntarle sobre lo que implicar estar inoculado contra el Covid-19, éste indicó que “es la confianza para afrontar el día a día con los pacientes”.“Es un gran avance para estar todos inmunizados y poder trabajar tranquilos”, aseguró otra trabajadora de salud.“La vacuna es una oportunidad de sobrellevar la enfermedad si me toca”, acotó una empleada de Educación.