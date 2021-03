En Gualeguaychú marcharon por el regreso de jineteadas y festivales criollos

La marcha se realizó en la tarde del domingo. Salió a las 16 desde el Jockey Club sobre la avenida Parque rumbo a Costanera, llegaron a los Obeliscos y desde allí tomaron Luis N. Palma hasta llegar a Urquiza hasta estacionarse en Irigoyen y descender de los caballos y autos frente a la Municipalidad.Según los organizadores pidieron por nota una audiencia con el intendente Martín Piaggio y que tendría el visto positivo del jefe Comunal para recibirlos y escuchar los planteos de las entidades y agrupaciones gauchescas de la ciudad.De la actividad participaron organizadores de eventos gauchescos, payadores, conductores, tropilleros, jinetes, agrupaciones tradicionalistas de la ciudad, Urdinarrain, Larroque, Gualeguay y Rincón del Nogoyá.María José Carro, organizadora de la marcha y de eventos tradicionalista, explicó que la concentración en las puertas del Hipódromo de la ciudad es ante la necesidad que se les autorice la realización de festivales gauchescos, domas, jineteadas y carreras cuadreras en la ciudad.Carro pidió claridad en cuánto a cómo y cuándo se van a dar esas autorizaciones porque se requieren de los protocolos. Otra queja es el poco tiempo para organizar las actividades porque muchas veces se los autoriza quizás el mismo día en que se hace el evento, lo que hace casi inviable la concreción por la logística."A las 7 de la mañana del día del evento nos dicen si se hace o no. En caso de ser positivo tenemos que ir a la Municipalidad a hacer el papel de autorización y presentar los adicionales de la Policía -que tenemos que pagar 10 días antes del evento-", narró Carro y reiteró que "hasta último momento no sabemos si el festival se realiza".María José Carro dijo aque "queremos charlar con el intendente porque creemos que aún no estamos autorizados. Recordemos que estuvimos tres años sin hacer eventos porque no se podía. Ahora pedimos volver, pero con la autorización por anticipado. No queremos hacer papeles para que no pase nada".