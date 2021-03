Piden conocer cuántos litros de combustible se derramaron en el río Gualeguaychú

Un grupo de vecinos, ambientalistas y ecologistas se reunieron en la Costanera para mostrar su descontento por el estado del río Gualeguaychú, para reflexionar sobre el día del agua y concienciar sobre el cuidado del ambiente.Mauro García Rodríguez y Mariana Bargas, ambientalistas de Guaba, precisaron que entregarán el petitorio firmado por vecinos durante el lunes por la mañana en la Municipalidad.En el mismo se planteó la necesidad de construir una comisión de seguimiento del cuidado del Río Gualeguaychú a partir de una colaboración con el Municipio.En diálogo con, García Rodríguez explicó que "no sabemos a una semana del incidente cuantos litros de combustible se derramaron ni que remediación se hizo".A su vez, destacó que el "río presenta cianobacterias y esteriquia coli que flotan en las aguas porque no hay un adecuado tratamiento de los efluentes cloacales. Necesitamos un río sano porque si el río se enferma, nos enfermamos todos".Con el pedido de "más información sobre el estado del río y un compromiso ambiental más importante", expresó Mauro García Rodríguez.La idea es conocer cuándo, dónde y qué tipo de muestras se toman del estado del lecho. También tomar conocimiento de que se hará para remediarlo tras el derrame de combustible en el ex frigorífico.De hecho algunos ambientalistas de Salvemos al Río Gualeguaychú concretaron una denuncia por principio de prevención ante la Unidad Fiscal de Medio Ambiente de la Nación (UFIMA).Con carteles que decían "no seas indiferente porque el cuidado del agua es asunto de todos", "qué tiene el río?", "quiero poder seguir nadando" o "el agua es vida", los vecinos se concentraron en los Obeliscos de Costanera y más tarde se movilizaron hasta las puertas de la Comuna.Referentes históricos de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú acompañaron a la movilización y la asamblea abierta Yaguarí Gauzú.