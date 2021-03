Tristeza en Urdinarrain: Falleció el meteorólogo Eduardo Aubert

Eduardo Aubert era un personaje singular de la región. Desde la Oficina Agrometeorológica de Urdinarrain, Don Aubert se hizo conocido por su particular forma de brindar los datos del tiempo en distintos medios de prensa, especialmente en las radios de la ciudad, que requerían semanalmente de sus conocimientos.



Eduardo Aubert era sinónimo de climatología, de saber lo que ocurriría con las lluvias o con las sequías. Cada previa de fin de semana, especialmente durante la temporada de verano y en época de Carnaval, desde las radios de Gualeguaychú se lo consultaba y sus informes tenían de todo: mucho conocimiento, humor y una particular manera de dar a conocer el estado del clima.



En su carrera de meteórologo recibió muchas distinciones, pero fundamentalmente, Don Aubert se ganó el respeto y el cariño de todos los que, de una u otra forma, lo sintieron parte de su cotideaneidad. "Muy buenos días", saludaba con su potente voz en cada salida al aire, para luego dar paso a su habitual informe sobre el tiempo, al cual no le faltaba ningún tipo de detalle.



Su salud comenzó a tener algunas complicaciones, el fallecimiento de su esposa fue un golpe fuerte para su achacada salud. Hace pocos meses fue noticia porque protagonizó un accidente vial en Urdinarrain, donde chocó con su vehículo y sufrió algunas lesiones, supo El Día.



En los últimos días no se lo había visto por los lugares que solía freceuntar en su barrio, tampoco respondió durante el fin de semana a los llamados telefónicos que se le hicieron. Es por eso que la Policía de Urdinarrain se acercó a su casa en el mediodía del domingo y se encontró con el cuerpo sin vida de Don Aubert en su dormitorio.



Estaba próximo a cumplir 80 años. El fallecimiento de Eduardo Aubert tiñó de dolor el domingo en Urdinarrain y en todo el departamento.