Polémica en Federación por cuadros de Videla

El Honorable Concejo Deliberante de Federación aprobó el proyecto de ordenanza por el que se determina bajar los cuadros y retirar los videos en los cuales aparece el dictador Jorge Rafael Videla. Cabe aclarar que esa ciudad fue inaugurada durante el proceso militar.Todo comenzó cuando el 4 de marzo de este año el bloque Justicialista presentó un proyecto para bajar las imágenes del Museo de los Asentamientos.. Los argumentos se fundamentban en los juicios de lesa humanidad por lo que fue condenado Videla. Este proyecto de ordenanza fue tratado en comisión y aprobado con la firma de los dos bloques.A pesar de que los dos bloques acordaron, anticipadamente, votar a favor de que este proyecto de ordenanza se apruebe, la polémica se generó en las redes sociales y en los medios de comunicación, ya que algunos referentes locales manifestaron que Jorge Rafel Videla "es parte de la historia de la ciudad", supo 7páginas.Es preciso recordar que en el Museo de Los Asentamientos hay un cuadro en el que aparece Jorge Rafael Videla cortando la cinta cuando se inauguró la ciudad de Federación, el 25 de marzo de 1979. También en un documental de 8 minutos aparece el dictador. Se trata de un compilado en donde se recuerdan los últimos tiempos y la demolición de la vieja ciudad, más la construcción de la nueva Federación y el momento de su inauguración.Una de las expresiones que más polémica provocó fue la de la profesora Dina Burna. “La foto y el vídeo no hacen más que reflejar hechos históricos, no significa apoyar, nos guste o no, fue así, creo que debemos respetar al que piensa diferente, y a quien fuera intendente en aquel momento”, expresó.Mientras que, desde el sector público, el actual secretario de turismo Carlos Miller dijo que “Videla representa a una de las páginas mas negras de nuestra historia, porque básicamente encabezó la dictadura donde se sacaron todos los derechos democráticos y por eso es que en ese lugar donde está ese cuadro se podría colocar otra imagen que conmemore ese momento, cuando se inauguró la nueva ciudad”.Por su parte, uno de los autores del proyecto de ordenanza, el Dr. Tabaré Santiago, del PJ, dijo que el proyecto tuvo el dictamen “porque no hay dudas que nosotros somos personas de la democracia y que no negamos nuestra historia, donde sabemos que el aniversario de la nueva Federación es el 25 de marzo, es decir al otro día de la dictadura militar; un hecho que no es casual, por eso entendemos que en nuestro museo no puede existir un cuadro con la imagen de ese dictador”, sostuvo.Por otro lado, el dueño de una barbería de la ciudad pidió que "si sacan los cuadros de Videla, nosotros los vamos a pedir formalmente al municipio para tenerlos en nuestra barbería. Es parte importante de nuestra historia, nos guste o no. La historia se tiene que respetar en todos los sentidos". (7páginas)