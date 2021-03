El caso de Melody: la Cooperativa Eléctrica respondió al reclamo de la familia

El caso que conmovió a la ciudad

La Ley de electrodependientes

Algunas aclaraciones

Los padres de Melody -una niña electrodependiente- pidieron ayuda para acceder al beneficio de la Ley y aseguraron que desde la Cooperativa Eléctrica les quieren cobrar una factura de 50 mil pesos.que desconocía el caso, pero que quiere conversar con la familia. “Me preocupé mucho porque no teníamos conocimiento. Me llamó mucho la atención ver facturas de 50 mil pesos”, indicó.“Quiero conversar con la familia y ver por qué dicen que no consiguen el beneficio de la Ley de Electrodependientes. Los esperamos el lunes o martes y lo charlamos para ver cómo se resuelve”, indicó Darré.Asimismo, aseguró que tienen otros casos de electrodependientes “y no tenemos ningún problema. Quedo a disposición de la familia”, reiteró el referente.Los padres de una beba electrodependiente pidió ayuda porque les quieren cobrar $50.000 de luz. Se trata de una pequeña de dos años que debe estar permanentemente conectada y depende 100% de la electricidad para poder vivir.Melody es una beba que va a cumplir dos años el próximo domingo que padece el síndrome de Dandy-Walker, una malformación que afecta al cerebelo y por consiguiente la actividad motora de la persona. Además, no tiene obra social, y la poca ayuda que tienen es por parte del Estado, que no llega a cubrir ni una pequeña parte lo que necesita.Debido a su condición, Melody es electrodependiente, y por ley debería acceder a la gratuidad de la energía eléctrica. Sin embargo, al día de hoy deben abonar altos montos en las facturas de electricidad, superando algunas los 50.000 pesos.“Mi nena depende exclusivamente de la electricidad para poder vivir, ya que se encuentra conectada a diferentes aparatos porque no puede valerse por sí misma”, explicó Brenda Franco, la mamá de Melody, en una entrevista con "Linea 660", de LT41.“Debe estar permanentemente conectada, no puede faltarle la luz”, remarcó antes de explicar que ella y su esposo, un joven que trabaja en el hipódromo y hace changas, no tienen obra social y solo reciben 9000 pesos en asistencia del Estado, aportados por partes iguales entre los de Gualeguaychú y Ceibas, localidad de donde son oriundos.El 10 de junio del año pasado, el gobierno promulgó la ley N° 10789, sancionada por el Senado provincial en mayo de 2020, que tiene por finalidad garantizar a las personas electrodependientes por cuestiones de salud la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, ininterrumpida y estable, cuando sean titulares del servicio o cuando lo sea uno de los miembros de su grupo familiar conviviente.“El beneficio otorgado por la presente ley consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica, como así también la eximición del pago de los derechos de conexión”, menciona la Ley, que también sostiene que la aplicación de este beneficio será con retroactividad a la fecha de publicación de esta ley.El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente tiene garantizado el servicio eléctrico en forma permanente en su domicilio.El medidor de dicho domicilio debe estar debidamente identificado.Sí. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica.También esta eximido del pago de los derechos de conexión.Sí. El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente puede pedir un grupo electrógeno a la empresa de energía.La empresa distribuidora de energía debe entregar el grupo electrógeno en forma gratuita y debe cubrir los costos de funcionamiento.La empresa distribuidora debe habilitar una línea telefónica gratuita para la atención de los usuarios electrodependientes disponible las 24 horas, incluyendo días inhábiles.