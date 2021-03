Detuvieron a tres argentinos en Paraguay con PRC falsos

Tres argentinos fueron detenidos este jueves por la mañana en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad paraguaya de Asunción luego de que una empleada de la aerolínea que iban a abordar detectara que los testeos negativos de coronavirus eran PCR falsos y diera aviso al Ministerio de Salud local, se informó hoy.



La irregularidad fue comprobada al momento de hacer el chek in, cuando es necesario verificar que el código QR que exhiben los resultados de ese examen PCR coincidan con los datos del DNI de los pasajeros.



Ante las inconsistencias que arrojó el sistema, la empleada avisó a las autoridades y todos fueron detenidos.



Los pasajeros fueron identificados como Elizabeth Andrea del Valle, José María Escalera y Graciela Cristi, quienes confesaron que habían comprado los resultados a través de un contacto hecho a través de las redes sociales.



Francisco López, coordinador de Vigilancia y Control de Frontera del Ministerio de Salud paraguayo, manifestó a radio Ñandutí que tres personas de nacionalidad argentina presentaron tests de coronavirus adulterados con la intención de abandonar el territorio nacional y retornar a su país.



Según relató, el hecho ocurrió ayer a la mañana en el Aeropuerto Silvio Pettirossi durante los controles realizados por el Ministerio de Salud y las empresas aéreas.



El Diario Hoy de Paraguay consignó que los tres argentinos presentaron los resultados de la prueba, que posteriormente el personal del aeropuerto escaneó comprobando que fueron adulteradas debido a que el resultado no pertenecía a ninguno de los tres viajeros.



López explicó que mediante el escaneo del código QR se comprobó que las pruebas pertenecían a una misma persona que se realizó el hisopado entre julio y noviembre de 2020, es decir, el resultado fue triplicado, ya que los tres contaban con el mismo código QR.



Los tres ciudadanos argentinos declararon que solicitaron vía Facebook a una persona desconocida, quien les solicitó sus datos personales y la suma de 200.000 guaraníes (unos 2.800 pesos argentinos).



El resultado adulterado fue remitido a través de la plataforma Telegram, y una vez recibido, se les exigió eliminar los mensajes.



El Ministerio de Salud de Paraguay reclamó a los viajeros no incurrir en conductas fraudulentas, teniendo en cuenta que este tipo de falta es pasible de una pena privativa de la libertad de hasta 3 años o una multa tal y como lo establece el artículo 251 del Código Penal respecto a la producción de documentos públicos de contenido falso.



Por su parte, la directora de Migraciones de Argentina, Florencia Carignano, expresó en la red social Twitter que “algunos siguen sin entender la gravedad que implica falsificar las (pruebas) PCR. Es un delito que pone en riesgo la salud y la vida de tod@s. La Justicia debe actuar rápidamente y con firmeza en estos casos”, concluyó.