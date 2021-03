Más de 420 mil docentes, no docentes y auxiliares de escuela fueron vacunados

El Ministerio de Educación informó que 425.933 docentes y no docentes de toda Argentina recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus al 17 de marzo, durante la primera reunión del Observatorio del regreso presencial a las aulas encabezada por el ministro Nicolás Trotta.



La cartera educativa informó a través de un comunicado que en la reunión se compartió información correspondiente a las 24 jurisdicciones que actualmente cuentan con protocolos activos y públicos.



En todos los casos, las regulaciones sanitarias y epidemiológicas vigentes se encuentran en aplicación y la organización institucional de las tres formas de escolarización está regulada.



En lo que respecta a la presencialidad, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires optaron por jornadas diarias de 3 ó 4 horas reloj con horarios de ingreso escalonados; alternancia entre semanas presenciales y no presenciales para los años de escolaridad priorizados (modelo 2 x 2); y semanas de 4 días de clases y 1 día actividad docente sin estudiantes.



La presencialidad plena se sostiene, predominantemente en todo el país, en las instituciones educativas de menos de 100 estudiantes, con circulación baja o moderada del virus y con condiciones de espacios físicos adecuados.



Por otro lado, los equipos de supervisores y directivos de todos los niveles y modalidades cuentan con diferentes instrumentos de trabajo para la organización pedagógica de las escuelas y la toma de decisiones a nivel institucional.



Trotta sostuvo que “la puesta en funcionamiento del Observatorio reafirma el compromiso compartido entre el Ministerio de Educación nacional y los gobiernos educativos de todo el país de sostener con responsabilidad el retorno seguro a clases; pretendemos que este sea un espacio de búsqueda de los mejores caminos para sostener la presencialidad cuidada”.



“Creemos que es fundamental, como hemos hecho de manera colectiva a lo largo del 2020, construir la información para la mejor toma de decisiones y que esto permita fortalecer cada una de las gestiones de los gobiernos provinciales”, apuntó.



El funcionario advirtió que “en un contexto como el actual, tan complejo y que puede sufrir variaciones, es fundamental analizar las decisiones a adoptar y consolidar los acuerdos logrados de respetar, ante un cambio en la situación epidemiológica, la mínima unidad geográfica posible en la toma de decisiones”.



La provincia que más docentes vacunó fue la de Buenos Aires con 203.465 maestros inmunizados a la fecha, le siguen Santa Fe con 54.447, Córdoba 21.359, Misiones con 17.984, Chaco 17.144, Ciudad de Buenos Aires 15.703, Mendoza 15.500, Salta 10.826, Santiago del Estero 9.402, Formosa 8.793 y San Luis 6.648.



Le siguen San Juan 6730, Río Negro 5.905, Entre Ríos 5.500, Corrientes 5.093, Neuquén 4.355, Tucumán 4.636, La Pampa 2.842, Catamarca 2.536, La Rioja 2.500, Chubut 2.439, Santa Cruz 1.840 y Tierra del Fuego 286.



La provincia de Jujuy aún no tiene datos consolidados de vacunación a docentes, destacó el Ministerio.