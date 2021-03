Recomiendan un intervalo entre las vacunas antigripal y contra el covid

El reconocido médico neumonólogo Alejandro Videla, del hospital Austral de Buenos Aires, aclaró que “más que nada la separación de días es por si la persona tiene fiebre, para que no haya confusión. La antigripal conviene aplicarla cuanto antes, porque a veces el virus se adelanta”.



“Las vacunas se encuentran bajo una aprobación de emergencia, la idea de esos 14 días es más bien para poder registrar por cuál de las dos pudo tener fiebre, pero las vacunas son efectivas, seguras y no hay efectos colaterales aun cuando se acorten esos tiempos”, explicó el profesional.



“La antigripal y neumonía se pueden dar juntas, es importante dársela lo antes que podamos porque demoran de 15 a 20 días en generar anticuerpos. El pico de la gripe suele ser entre mayo y junio, pero a veces esos tiempos se adelantan, el año pasado casi no tuvimos gripe, por el aislamiento, la suspensión de clases, pero este año hay mucha interacción entre las personas, ya estamos recibiendo reportes de que están apareciendo las gripes de los chicos, las faringitis, por eso debemos tener un margen más amplio para poder vacunarnos”.



“La gente no puede manejar los tiempos de la vacuna covid, porque se la aplica cuando la llaman y tampoco puede elegir el día y la hora en que llegará la antigripal, no hay razones biológicas para pensar que no se pueden dar juntas, pero si existe esa posibilidad, lo recomendado es distanciarlas”, recomendó.



“La vacuna antigripal es bastante parecida a la de neumonía, se aplica a mayores de 65 años, personas con enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia hepática, personas con diabetes, insuficiencia cardíaca, obesidad y embarazadas. Para la neumonía se indica también a los fumadores. Está bien que mucha gente se quiera vacunar, eso limita la circulación del virus, hay muchas empresas que vacunan a su personal joven para disminuir el ausentismo laboral”, citó a modo de ejemplo.



Consultado sobre que deberían hacer las personas que ya tuvieron covid, el profesional explicó que “la vacuna de la neumonía no cubre cualquier germen, las personas que tuvieron covid no tienen formalmente la indicación de esa vacuna, salvo el caso de aquellas personas que han tenido una lesión pulmonar, que las ponga en riesgo ante una infección respiratoria”.



“En cuanto a la vacuna covid todavía no tenemos claro cuánto dura la inmunidad, sería entre 8 y 12 meses como mínimo. Yo tengo el pálpito que será como la de la gripe. La gente que ya tuvo covid, lo mejor es que se vacune, algunas personas han levantado buenos anticuerpos pero aquellos que tuvieron covid leve no, y existe el riesgo de que se vuelva a infectar, sino esta en grupo de riesgo será uno de los últimos en recibir la vacuna, pero a la larga es importante que todo el mundo se vacune”, finalizó en declaraciones a Radio Máxima.