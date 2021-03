Buscan a un policía que cayó a las aguas del río Coronda

Un accidente náutico se produjo en la tarde de este jueves en el río Coronda cuando tres amigos que iban a pescar en una embarcación chocaron contra un banco de arena y cayeron al río. Dos de ellos sufrieron lesiones, aunque lograron salvar sus vidas. En tanto el tercero era buscado intensamente.



Cerca de las 19 de ayer, los tres pescadores a bordo la embarcación de nombre "La Sabalera" navegaban por el río Coronda. A la altura de Sauce Viejo cuando colisionaron con un banco de arena y, por el impacto, cayeron al agua. Gustavo Baverá, de 33 años, y Juan Manuel Lavagetto, de 36, pudieron nadar hasta la costa.



Se desconoce lo que ocurrió con el tercer hombre. Se trata del subinspector de policía Eduardo Funes, de 36 años, un oficial que presta servicio en el programa Protección de Testigos.



El operativo de rescate y búsqueda se activó alrededor de las 20 luego de que alguien alertara al 911 sobre la caída de las tres personas que iban navegando a por el cauce del Coronda a altura de la localidad de Sauce Viejo, en el límite con la ciudad de Santo Tomé.



Un rato después, la Prefectura halló a los dos sobrevivientes; Baverá estaba inconsciente y con hipotermia mientras que Lavagetto se encontraba en shock. Ambos fueron trasladados en ambulancia hasta el Samco de Santo Tomé y luego al hospital José M. Cullen.



Desde ese momento, el personal de Prefectura se abocó a la búsqueda del desaparecido en distintos sectores del río. A las 21.30 los trabajos se interrumpieron para continuar a primera hora de este viernes, tanto en el río como en la zona de islas.



Angustia y esperanza de la familia

Diego Funes, hermano de Ezequiel, relató al portal Canalveo que la salida de pesca con los amigos fue improvisada: “El no es pescador, solamente fue a despejarse, como hacemos todos cuando estamos cansados a veces”.



"No sabemos si producto del golpe con el banco de arena se lesionó o se desmayó y no pudo nadar como lo hicieron los otros compañeros. Parece que la correntada se lo llevó y quizás terminó del otro lado de la orilla", confió el hermano y agregó que "los amigos lo vieron levantar los brazos". Confió que "Ezequiel es un chico muy fuerte y sano, no perdemos la fe. Para nosotros debe estar perdido en la isla, pienso eso".



Por su parte, la mujer del policía dijo que, según sus amigos, en un momento lo vieron nadando y confirmó que ya encontraron su mochila.



Agregó: “Mi marido sabe nadar, corre maratones, está bien físicamente, ahora estamos esperando, la esperanza es lo último que se pierde. El último mensaje que me mandó fue a las 18, luego no le ingresaron más mensajes y me empecé a preocupar”.



Esta mañana, además de las fuerzas de rescate, amigos y compañeros de trabajo del policía pusieron a disposición embarcaciones para intensificar la búsqueda. El fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la evolución de los rastrillajes y pidió informes sobre el estado de salud de los dos hombres que lograron llegar hasta la costa del río y salvar providencialmente su vida. (La Capital)