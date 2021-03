Copnaf: “La pobreza no es un motivo para la separación del grupo familiar”

Sociedad Hay más de 100 menores desaparecidos en Argentina según Missing Children

A raíz del caso que tuvo al país en alerta por la búsqueda de la menor M. que afortunadamente fue encontrada este jueves en las inmediciones de Luján,consultó a los responsables del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) cuál es la situación de los menores víctimas de la vulneración de derechos en Entre Ríos.“La situación de la provincial no escapa a lo que ocurre a nivel nacional en cuanto a casos de niños con derechos vulnerados”, indicó ael titular del Copnaf, Gabriel Leconte.Según comentó, el organismo cuenta con “una estadística aproximada sobre las situaciones de vulneración de derechos a niños y adolescentes de la provincia”. “Si bien es una herramienta útil, el proceso de capacitación a las 18 coordinaciones de los departamentos y las 90 áreas de los municipios está en proceso, y permite construir programas que nos ayudan a estar más cerca de la política descentralización que tiene el organismo desde hace varios años; además de poder brindar herramientas para acompañar a estas familias más vulnerables, a fin de evitar la institucionalización de niños”, argumentó.En Entre Ríos hay 31 residencias socio-educativas del Copnaf, con un promedio de“Los contextos son sumamente complejos y desde los equipos tratamos de fortalecer a esas familias para que los niños y adolescentes vean garantizados los derechos que son esenciales y fundamentales, como una alimentación sustentable, acceso a la educación, que podamos velar para que formen parte de otros espacios donde puedan acceder a una recreación y no estén en un contexto de explotación laboral como comúnmente se suele identificar”, detalló Ramírez al remarcar:, Leconte sumó que “Entre Ríos es pionera al atender a la niñez como una cuestión trasversal y trabaja conjuntamente con todos los ministerios en la mesa intersectorial de Primera Infancia en consonancia con la política nacional”., apuntó.A preguntarles a los responsables del Copnaf, se indicó que “el progenitor, quien esté a cuidado del niño, el referente de cuidado de la residencia o el responsable de cualquier organismo del Estado en el que esté alojado, debe realizar inmediatamente el pedido de localización para notificar al sistema federal que tiene el registro de niños extraviados para poner en marcha los mecanismos a fin de propender a la más rápida restitución de ese niño”.En Entre Ríos, son seis los niños que permanecen desaparecidos, pero no se brindaron mayores precisiones al respecto.de que llegue más rápido al conocimiento de quienes pueden llegar a tener algún tipo de información sobre el paradero de ese niño,, y ser respetuosos de la reserva de identidad, además de mantener los recaudos debidos”, recomendó Ramírez., reveló Leconte respecto a las comunicaciones que recibe la Línea 102. Pero según alertó, “es una herramienta limitada y también hay un mal uso de la misma en cuanto a llamadas que no son reales”.