Hay más de 100 menores desaparecidos en Argentina según Missing Children

Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG Missing Children , expresó que alrededor de 115 menores de edad desaparecieron de sus hogares y son buscados en Argentina.A raíz del caso que tuvo al país en alerta por la búsqueda de la menor M. que afortunadamente fue encontrada este jueves en las inmediciones de Luján. La titular de la organización expresó: "Nosotros tomamos el caso de M. y fue increíble la difusión que tuvo. Es un alivio que la hayan encontrado", reconoció Llobet en declaraciones a Crónica HD.Sin embargo resaltó que actualmente existen 115 niños que no están en sus casas y que no tienen ninguna difusión. Además contó que la organización recibe "entre tres y cuatro denuncias diarias" de desapariciones de menores, "unas 800 o 900 anuales". “El dato es impreciso y varía con el tiempo, los días. Tenemos tres o cuatro casos de menores perdidos por día, con el estímulo de que esos menores en su gran mayoría tienen un 90% de probabilidad de aparecer. El 10%, un porcentaje que nos duele a todos, no se tiene más datos en muchísimo tiempo. Tenemos casos de menores que hemos perdido el rastro desde el 2004 y todavía no sabemos dónde están”."En este momento hay en búsqueda alrededor de 115 menores, de los cuales en la página web de Missing Children tenemos fotos de 80", indicó.Llobet comentó que "en más de 90% de los casos" de desapariciones los menores se reencuentran con sus familias porque habían abandonado voluntariamente los hogares. "Por lo general a los pocos días son encontrados", destacó.La fundación Missing Children es una Asociación Civil sin Fines de Lucro que se propone "ayudar a las familias a encontrar a sus chicos perdidos", a partir de la creación de "un sistema ágil, eficaz y eficiente" para búsqueda de los niños y jóvenes ausentes.Su labor se basa en orientar a la familia en esa búsqueda y colaborar con la Justicia y las fuerzas de seguridad a través de un seguimiento de las instancias investigativas. Missing Children Argentina es la rama local de Missing Children Internacional. Nace del contacto entre el Centro Internacional para Chicos Perdidos y Explotados (ICMEC- International Centre for Missing and Exploited Children), con sede en Estados Unidos, y la Red Solidaria de Argentina.