"Si se salva, va a tener que pagar", dijo hermana del femicida de Noelia Almada

El primer femicidio del año tiene a un hombre imputado pero aún no indagado y con futuro incierto: Claudio Andrés Paera, de 40 años, sigue internado en el hospital San Martín de Paraná en grave estado como consecuencia de las heridas de arma blanca que se provocó luego de asesinar a su expareja, Noelia Soledad Almada, en el interior de su vivienda en la zona del Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria.Luego expresó su malestar por comentarios en medios y en redes sociales de vecinos de la ciudad y sugirió que los problemas en la pareja eran por quién vivía en la casa tras la separación: “La casa la hizo mi hermano estando en pareja con ella, con el sueldo de mi mamá. Ella le puso una restricción a mi hermano estando trabajando. No tuvo otra que ir hasta la puerta del cerquito a entregar la llave, le dijeron ‘te tenés que ir’ y se fue. Terminó la perimetral y él volvió. Ahora dicen que le habían puesto otra perimetral, bueno, la violó sin duda alguna. Pero ¿por qué la gente comenta si no saben lo que pasaba puertas adentro?”.“No justifico ninguna muerte, soy mujer, soy madre, pero cuando dicen que viva el maldito para que pague, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra”, agregó Jésica, y finalizó: “Él cumplió la perimetral ¿por qué la gente no espera a saber la verdad? ¿Cómo fue violada la perimetral? Porque nadie sabe si él vino porque sí, con intenciones, o si de la otra parte le dijeron ‘vení, hablemos’, como suele pasar muchas veces”.Vale recordar que Claudio Andrés Paera continúa alojado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio de la capital provincial, intubado y sin mejoría desde que ingresó en la madrugada del lunes tras ser trasladado desde el hospital Salaberry de Victoria.Con la misma cuchilla con la cual asesinó a Noelia, Paera se produjo un corte en el cuello y se clavó el puñal en el pecho, que él mismo se sacó tras la llegada de los policías a la vivienda.Por otra parte, se supo que el informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima sufrió heridas de arma blanca, una en el cuello y 13 puntazos en distintas partes del cuerpo.