Hasta el momento no se detectaron cepas nuevas de covid en Santa Fe

La confirmación de que en la Argentina hay personas con Covid contagiadas con las nuevas variantes del SARS-CoV- 2 genera preocupación y alerta en la comunidad científica y también en los funcionarios a nivel nacional y provincial que pueden llegar a tomar medidas de protección a la comunidad de acuerdo al comportamiento epidemiológico relacionado con las llamadas cepas de Manaos, Río de Janeiro y Reino Unido.



Desde el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de Sars-Cov-2, conocido como Proyecto País, una organización integrada por investigadores que realizan la vigilancia activa de las nuevas variantes, confirmaron que hasta el 2 de marzo, cuando se realizó el último informe público, no se habían encontrado en las muestras que llegaron desde Santa Fe mutaciones del virus. En tanto, siguen analizando material biológico procedente de la provincia, junto a muestras de distintas jurisdicciones. Esos resultados se informarán probablemente en los próximos días.



Dado el avance de estas variantes en la Argentina, los científicos decidieron acortar los tiempos entre informes. Antes los hacían una vez al mes y comenzarán a emitirlos cada 15 días, aproximadamente. El que se conocerá en breve es el número 17. Darío Fernández Do Porto, bioinformático, investigador de Conicet, docente de la UBA e integrante de este equipo de trabajo, dijo que "al menos hasta el último reporte no había circulación viral de las nuevas variantes en ninguna de las muestras remitidas desde Santa Fe".



Situación general

Hasta el momento se conoce que hubo pacientes de Covid contagiados en febrero con la cepa de Manaos (que es más contagiosa y genera cuadros más severos de Covid) y que fueron atendidos en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, según los registros de Proyecto País. El miércoles se dio a conocer un caso de infección con esta misma variante en Córdoba, provincia en la que también se detectaron dos casos de contagio con la variante de Reino Unido.



A partir de diciembre se encontraron cuatro habitantes del área metropolitana de Buenos Aires infectados con la variante de Reino Unido y 43 con la variante de Río de Janeiro. Corrientes informó la semana pasada que había enviado muestras a partir de cuatro casos sospechosos de personas con coronavirus. Habían viajado a Brasil o tuvieron contacto estrecho con viajeros provenientes del vecino país donde la cepa de Manaos está generando una gran crisis sanitaria.



En el territorio

La provincia de Santa Fe viene enviado muestras para que sean analizadas. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, aseguró el martes que "cuando a un viajero que proviene de Brasil se le diagnostica Covid se envía el hisopado para ser analizado". El Instituto Malbrán y los ocho laboratorios de secuenciación del Instituto País (cuyo nodo central se encuentra en el Hospital Gutiérrez) son los que concentran la mayoría de las muestras que llegan desde distintos puntos. Rosario cuenta con un nodo de secuenciación dentro del Proyecto donde se analizan genomas de esta ciudad y del sur de Santa Fe. Gracias a un desarrollo novedoso, los investigadores del Proyecto País lograron secuenciar la proteína Spike del SARS-CoV-2 y se puede inferir de manera más rápida y económica si se trata de alguna de las nuevas variantes.



Bajo análisis

En Rosario llamó la atención un paciente que se atendió en el sector privado y dio positivo de Covid. Hace pocos días había llegado desde Brasil. Como esta persona tenía colocada la vacuna contra el Covid se sospechó rápidamente que pudo haberse contagiado con una variante distinta, y por lo tanto, aun habiendo sido inoculado no tuvo la respuesta adecuada. En estos casos, aunque se trate de alguien que se diagnostique en el ámbito de la salud privada, la situación debe informarse a Epidemiología local, que iniciará los procedimientos correspondientes, según lo establece el protocolo. "Podría pasar que alguien no informe casos sospechosos aunque no debería ser así y los protocolos son claros al respecto. Por eso la recomendación fuerte es que, ante casos que generan algún tipo de alarma en relación a las nuevas variantes, se cumplan todos los pasos establecidos", dijo Fernández Do Porto.



El 1º de enero de este año, el Ministerio de Salud de la Nación envió a todas las provincias un documento con los "requisitos que deben cumplir las muestras para secuenciación de SARS-Cov-2", donde se detalla con precisión el camino que las mismas deben seguir desde que aparece un caso sospechoso hasta que llega al Malbrán.



Trabajo full time

Fernández Do Porto explicó: "Cada vez secuenciamos más y no sólo de personas que vinieron del extranjero y fueron diagnosticadas con Covid, sino que también lo hacemos con pacientes que no salieron de Argentina, justamente para hacer una vigilancia más amplia" y conocer de ese modo la situación epidemiológica. Ya llevan unas 500 muestras secuenciadas. Esta tarea es de enorme utilidad, mucho más frente a lo que se estima que es ya la segunda ola de Covid en la Argentina, que puede además incluir a un número importante de personas con variantes más "agresivas", como la cepa de Manaos.



"Actualmente hay más información a nivel mundial y sabemos con bastante certeza que la cepa P1, conocida como la de Manaos, infecta más y genera cuadros más graves de Covid", señaló el científico, quien a su vez pidió que no se genere pánico ante estas situaciones ni se discrimine a los pacientes que pueden haberse enfermado con las nuevas variantes, sino que se sigan tomando todas las medidas de protección (como son el uso del barbijo, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento entre personas y permanecer en lugares ventilados) y se cumplan todas las recomendaciones emitidas por los organismos oficiales. (La Capital)